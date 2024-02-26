15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії

Джерело - Чемпіон.

15 років тому, 26 лютого 2009-го, Динамо завдяки дублю Артема Кравця зіграло внічию в матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка УЄФА з Валенсією і вибило іспанців з розіграшу турніру.

У складі Динамо дублем відзначився Артем Кравець. У результаті той матч став найкращим для українця за всю кар'єру. Команда Юрія Сьоміна у тому розіграші зупинилася за крок від фіналу - кияни в драматичному півфіналі поступилися майбутньому володарю трофея донецькому Шахтарю.

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