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Полісся підтвердило травму півзахисника Макуена

Житомирський клуб не повідомив термін відновлення гравця
Вчора 22:50 119 0
Полісся підтвердило травму півзахисника Макуена
#Полісся, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Бені Макуана

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Полісся Бені Макуана зазнав м'язової травми в матчі 18 туру УПЛ із Рухом (1:1).

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Сам гравець в інстаграмі заявив, що пропустить решту сезону через пошкодження.

"Півзахисник житомирського Полісся Бені Макуана сьогодні пройшов медичне обстеження. За підсумками МРТ було діагностовано розрив мʼяза задньої поверхні стегна. Терміни на відновлення поки невідомі", - йдеться у повідомленні.

Цього сезону Макуана провів 20 матчів за Полісся, у яких він забив 3 голи та зробив 4 гольових передачі.

Раніше Полісся підписало 21-річного конголезького півзахисника.

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