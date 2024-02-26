Житомирський клуб не повідомив термін відновлення гравця

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Полісся Бені Макуана зазнав м'язової травми в матчі 18 туру УПЛ із Рухом (1:1).

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Сам гравець в інстаграмі заявив, що пропустить решту сезону через пошкодження.

"Півзахисник житомирського Полісся Бені Макуана сьогодні пройшов медичне обстеження. За підсумками МРТ було діагностовано розрив мʼяза задньої поверхні стегна. Терміни на відновлення поки невідомі", - йдеться у повідомленні.

Цього сезону Макуана провів 20 матчів за Полісся, у яких він забив 3 голи та зробив 4 гольових передачі.

Раніше Полісся підписало 21-річного конголезького півзахисника.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!