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Визначилась сума призових, яку отримала Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї

Українку зупинила перша ракетка світу
Сьогодні 18:56 Андрій Дунець 761 0
Визначилась сума призових, яку отримала Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї
Getty Images
#Ангеліна Калініна, #Еліна Світоліна, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробила Еліна Світоліна на WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 2024, де українка завершила свої виступи у третьому колі змагань.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), учасниці, яка програла на стадії 1/8 фіналу, належить виплата в розмірі 36 454 доларів США.

Також перша ракетка України отримала 120 очок до рейтингу.

Нагадаємо, Світоліна припинила свою участь на турнірі, поступившись першій ракетці світу польці Ізі Швьонтек із рахунком 1:6, 4:6.

Ще дві українки, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, вилетіли в стартовому раунді, поповнивши свої баланси на 14 800 доларів США та додавши 10 балів. Калініна, до речі, програла саме Світоліній.

Слід додати, що Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби. Турнір у Дубаї завершиться в суботу, 24 лютого.

Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді

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