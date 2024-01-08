Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді

Джерело - Чемпіон.
Визначилась сума призових, яку заробила Еліна Світоліна на ASB Classic WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія), де українка пробилась до фіналу.
Згідно з інформацією на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), учасниці, яка програла у вирішальному матчі, належить виплата в розмірі 20 830 доларів США.
Також завдяки такому вдалому виступу Світоліна піднялася на дві сходинки в рейтингу.
Нагадаємо, перша ракетка України у фіналі поступилася третій ракетці світу, чинній переможниці US Open Корі Ґофф - матч завершився у трьох сетах із рахунком 6:7(4), 6:3, 6:3.
Надаль знявся з Australian Open
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua