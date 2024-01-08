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Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді

Українка зупинилася за крок до тріумфу
Сьогодні 15:20 Андрій Дунець 243 0
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробила Еліна Світоліна на ASB Classic WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія), де українка пробилась до фіналу.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), учасниці, яка програла у вирішальному матчі, належить виплата в розмірі 20 830 доларів США.

Також завдяки такому вдалому виступу Світоліна піднялася на дві сходинки в рейтингу.

Нагадаємо, перша ракетка України у фіналі поступилася третій ракетці світу, чинній переможниці US Open Корі Ґофф - матч завершився у трьох сетах із рахунком 6:7(4), 6:3, 6:3.

Надаль знявся з Australian Open

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