Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді

Українка зупинилася за крок до тріумфу

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробила Еліна Світоліна на ASB Classic WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія), де українка пробилась до фіналу.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), учасниці, яка програла у вирішальному матчі, належить виплата в розмірі 20 830 доларів США.

Також завдяки такому вдалому виступу Світоліна піднялася на дві сходинки в рейтингу.

Нагадаємо, перша ракетка України у фіналі поступилася третій ракетці світу, чинній переможниці US Open Корі Ґофф - матч завершився у трьох сетах із рахунком 6:7(4), 6:3, 6:3 .

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