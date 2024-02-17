Невдовзі допис із розповіддю цієї історії зник зі сторінки Енді.

Джерело - Чемпіон.

Експерша ракетка світу та чемпіон US Open-2003 Енді Роддік у своєму Twitter поділився неприємністю, яка трапилася з ним у Москві 2006 року.

Американський тенісист тоді завітав до столиці Росії у складі збірної США.

"Мене пограбував поліцейський на вулиці в Росії у 2006 році, коли ми були там на Кубку Девіса. Реальна історія. Він підійшов і запитав, скільки в тебе готівки? Я відповів, що 300 доларів... Він просто сказав: віддай мені їх або сядеш у в'язницю. Я віддав, і він пішов далі. Жодних емоцій. Просто угода. Давайте не будемо доходити до такого рівня нормалізації божевільного лайна. Так бути не повинно. Ніколи не повернуся туди", - написав Роддік.

Втім, невдовзі допис зник зі сторінки Енді.

У коментарях Роддіка запитали, чому він не розповів цю історію раніше.

"Тоді я просто хотів грати та вибратися звідти неушкодженим. Не хотів здіймати галасу, раптом це був просто один поганий поліціянт. Але тепер, озираючись назад, я краще розумію всі обставини", - відповів американець.

Нагадаємо, у вересні 2006 року збірна США програла росіянам у півфіналі Кубка Девіса з рахунком 2:3. Енді Роддік тоді поступився Марату Сафіну і Дмітрію Турсунову.

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