Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій

Чотири українських тенісистки у топ-30

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує у ньому полька Іга Швьонтек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 20 позицію. Даяна Ястремська опустилася на три сходинки та стала 29-ю. Марта Костюк опустилася на 30-те місце в рейтингу, а Ангеліна Калініна втратила 2 позиції та вилетіла з топ-30.

Рейтинг WTA

(оновлено 19 лютого 2024 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10300 2 (2) Арина Соболенко 8905 3 (3) Корі Гауфф (США) 7110 4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 6738 5 (5) Джессіка Пегула (США) 5400 6 (6) Он Жабер (Туніс) 4183 7 (7) Цінвень Чжен (Китай) 3885 8 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3856 9 (11) Олена Остпаненко (Латвія) 3533 10 (10) Кароліна Мухова (Чехія) 3465 20 (20) Еліна Світоліна (Україна) 2212 26 (29) Даяна Ястремська (Україна) 1607 30 (29) Марта Костюк (Україна) 1581 32 (30) Ангеліна Калініна (Україна) 1545 34 (37) Леся Цуренко (Україна) 1482 135 (137) Юлія Стародубцева (Україна) 554

138 (136) Дарина Снігур (Україна) 548 173 (171) Катеріна Завацька (Україна) 440 183 (180) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 427

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