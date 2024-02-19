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Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій

Чотири українських тенісистки у топ-30
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Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій
Фото - gettyimages
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує у ньому полька Іга Швьонтек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 20 позицію. Даяна Ястремська опустилася на три сходинки та стала 29-ю. Марта Костюк опустилася на 30-те місце в рейтингу, а Ангеліна Калініна втратила 2 позиції та вилетіла з топ-30.

 Рейтинг WTA

(оновлено 19 лютого 2024 року)

1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10300
2 (2) Арина Соболенко 8905
3 (3) Корі Гауфф (США) 7110
4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 6738
5 (5) Джессіка Пегула (США) 5400
6 (6) Он Жабер (Туніс) 4183
7 (7) Цінвень Чжен (Китай) 3885
8 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3856
9 (11) Олена Остпаненко (Латвія) 3533
10 (10) Кароліна Мухова (Чехія) 3465
20 (20) Еліна Світоліна (Україна) 2212
26 (29) Даяна Ястремська (Україна) 1607

30 (29)

 Марта Костюк (Україна) 1581
32 (30) Ангеліна Калініна (Україна) 1545
34 (37) Леся Цуренко (Україна) 1482
135 (137) Юлія Стародубцева (Україна) 554
138 (136) Дарина Снігур (Україна) 548
173 (171) Катеріна Завацька (Україна) 440
183 (180) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 427

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