Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує у ньому полька Іга Швьонтек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 20 позицію. Даяна Ястремська опустилася на три сходинки та стала 29-ю. Марта Костюк опустилася на 30-те місце в рейтингу, а Ангеліна Калініна втратила 2 позиції та вилетіла з топ-30.
Рейтинг WTA
(оновлено 19 лютого 2024 року)
|1 (1)
|Іга Швьонтек (Польща)
|10300
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8905
|3 (3)
|Корі Гауфф (США)
|7110
|4 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|6738
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|5400
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|4183
|7 (7)
|Цінвень Чжен (Китай)
|3885
|8 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|3856
|9 (11)
|Олена Остпаненко (Латвія)
|3533
|10 (10)
|Кароліна Мухова (Чехія)
|3465
|20 (20)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2212
|26 (29)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1607
|
30 (29)
|Марта Костюк (Україна)
|1581
|32 (30)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1545
|34 (37)
|Леся Цуренко (Україна)
|1482
|135 (137)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|554
|138 (136)
|Дарина Снігур (Україна)
|548
|173 (171)
|Катеріна Завацька (Україна)
|440
|183 (180)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|427
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