Головне
Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи
Вчора 21:43 18463 1
Калініна та Сюй зазнали поразки у півфіналі парного турніру в Досі
Сьогодні 17:40 57
Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків
Сьогодні 11:53 75330 7
Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель
Сьогодні 11:19 477
Підручний розповів, що стало вирішальним чинником невдалого виступу в одиночній змішаній естафеті ЧС
Сьогодні 11:07 811
Меркушина: "Я ризикнула, не вийшло"
Вчора 22:19 544
Шахтар - Марсель 2:2. Як це було
Вчора 21:43 14379
Філіпович здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби
Вчора 20:32 5494
Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи - LIVE
Вчора 20:00 862
Мбаппе прийняв рішення покинути ПСЖ улітку
Вчора 18:53 455
Блоги
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади Андрій Дунець
Сьогодні 16:42 4698
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66...
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... Валерій Ручка
Сьогодні 16:39 14074 1
Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель
Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель Максим Салівон
Сьогодні 11:19 475
5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто
5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто Максим Салівон
Вчора 15:50 771
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Максим Розенко
Вчора 15:44 2992
Остапенко не потиснула руку білорусці Азаренко після матчу в Досі
Остапенко не потиснула руку білорусці Азаренко після матчу в Досі Андрій Дунець
Вчора 09:32 1196
Лунін як убивця надій, або Чому Ребров отримав несподіваний головний біль
Лунін як убивця надій, або Чому Ребров отримав несподіваний головний біль Максим Салівон
14.02.2024 18:45 3786
Судакова за 100 мільйонів ніхто не купить: Сабо назвав реальну вартість лідера Шахтаря
Судакова за 100 мільйонів ніхто не купить: Сабо назвав реальну вартість лідера Шахтаря Андрій Дунець
14.02.2024 16:18 1333
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів Андрій Дунець
14.02.2024 09:58 1666
"Кого б я вбила на порожній дорозі?" - дівчина футболіста Динамо проїхалася Києвом на швидкості 150 км/год
"Кого б я вбила на порожній дорозі?" - дівчина футболіста Динамо проїхалася Києвом на швидкості 150 км/год Андрій Дунець
13.02.2024 12:17 1277
13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті
13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті Valeriy Ruchka
12.02.2024 19:33 6050
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Максим Розенко
12.02.2024 10:49 9027
В Індонезії футболіст зазнав смертельного удару блискавки під час матчу
В Індонезії футболіст зазнав смертельного удару блискавки під час матчу Андрій Дунець
12.02.2024 10:26 1455
Малиновський забив вишуканий м'яч у ворота Аталанти в матчі Серії А
Малиновський забив вишуканий м'яч у ворота Аталанти в матчі Серії А Андрій Дунець
11.02.2024 20:44 1915
2 роки тому на Олімпіаді в Пекіні Гераскевич заявив на увесь світ: "Ні війні в Україні!"
2 роки тому на Олімпіаді в Пекіні Гераскевич заявив на увесь світ: "Ні війні в Україні!" Андрій Твердохліб
11.02.2024 15:16 1716
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка Valeriy Ruchka
11.02.2024 15:11 63546
Відео дня: Миколенко елегантно пошив у дурні зірку Манчестер Сіті в матчі АПЛ
Відео дня: Миколенко елегантно пошив у дурні зірку Манчестер Сіті в матчі АПЛ Андрій Дунець
10.02.2024 17:33 1288
Монфіс травмував супервайзера виставкового турніру
Монфіс травмував супервайзера виставкового турніру Андрій Дунець
10.02.2024 16:12 1295
Як нині виглядає Донбас Арена: журналіст показав свіже відео з Донецька
Як нині виглядає Донбас Арена: журналіст показав свіже відео з Донецька Андрій Дунець
09.02.2024 19:39 2472
Син Шевченка хоче отримати громадянство України
Син Шевченка хоче отримати громадянство України Андрій Дунець
09.02.2024 15:42 1253
Прямі трансляції

Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади

Сьогодні 16:42 Андрій Дунець 4703 0
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади
#біатлон, #Єфремова, #Олімпіада, #Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

16 лютого 2006 року стало однією з найяскравіших сторінок для українського біатлону. Цього дня Лілія Вайгіна-Єфремова здобула бронзову медаль Олімпійських ігор у Турині.

Вайгіна-Єфремова змогла без жодного промаху пройти спринт на 7,5 кілометрів, поступившися лише француженці Флоранс Баверель-Робер та шведці Анні-Карін Олафссон.

Спортсменка, яка до 2002 року представляла Росію, вже пізніше зізнавалася, згадуючи ті перегони:

"Знаєте, мене того дня зранку голова боліла. Я ще подумала собі, навіщо взагалі мені все це потрібно? Не було хвилювання, але траса була незвичайна".

Про решту вражень та відчуття під час останньої стрільби можна почути від самої Вайгіної-Єфремової у цьому відео:

Зимові Олімпіади завжди дуже складно давалися збірній України в плані медальних здобутків. На Іграх-2006 було лише дві нагороди -  іншу в фігурному катанні вибороли Олена Грушина та Руслан Гончаров.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Марсель 2:2. Як це було Шахтар - Марсель 2:2. Як це було 14379
Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків 75330 7
Філіпович здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби Філіпович здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби 5494
Вірер: "Українці ніколи не здаються" Вірер: "Українці ніколи не здаються" 2137
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... 14077 1
Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи 18463 1
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38785
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155244
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116551
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59527
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46341 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 101870