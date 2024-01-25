Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024

Найуспішніше в цьому списку виступила Марта

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробили Еліна Світоліна, Марта Костюк і Леся Цуренко на Відкритому чемпіонаті Австралії-2024.

Світоліна припинила змагання в 1/8 фіналу, знявшись на початку гри проти чешки Лінди Носкової, Цуренко вилетіла в 1/16 фіналу від білоруски Аріни Сабаленко, а Костюк дісталась аж 1/4 фіналу, де поступилась американці Коко Ґофф.

Відтак, згідно з інформацією про розмір виплат на офіційному сайті WTA, Цуренко заробила 255 тисяч доларів та 130 рейтингових очок, Світоліна - 375 тисяч доларів (240 очок), а Костюк - 600 тисяч доларів (430).

Крім того, ще в першому колі свої виступи у Мельбурні припинили Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева і Дар'я Снігур. Всі вони отримали по 120 тисяч доларів і 10 балів.

* усі суми наведені в австралійських доларах

Нагадаємо, на Australian Open-2024 у жіночій сітці в одиночному розряді досі продовжує змагання інша українка - Даяна Ястремська. У четвер, 25 січня, вона зіграє в півфіналі турніру проти китаянки Ціньвень Чжен.

Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська може увірватися в топ-15, Костюк - уперше в топ-30

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