Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підіметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30

Джерело - Чемпіон.

Вдалий виступ на Australian Open-2024 дозволить українським тенісисткам суттєво покращити свої позиції в оновленому рейтингу WTA, який буде опубліковано в понеділок, 29 січня.

До 20 найкращих повернеться Еліна Світоліна, яка завершила турнір у Мельбурні на стадії 4-го кола, де не змогла через травму завершити гру з Ліндою Носковою. Еліна з 2212 очками розташується на 19-й позиції.

Вихід у півфінал дозволив Даяні Ястремській піднятися на 64 сходинки. З 1587-ма очками одеситка Перед півфінальним поєдинком у 23-річної Ястремської - 1587 очок і 29 позиція. У разі виходу у фінал, одеситка посідатиме 25 місце.

Марта Костюк розпочинала турнір у Мельбурні 37-ю ракеткою світу та вилетіла в 1/4 фіналу. У неї - 1630 очок і 28-ма сходинка.

Відтак в оновленому рейтингу WTA три українки увійдуть у топ-30 рейтингу WTA. Леся Цуренко покращить свою позицію з 33-ї на 31-шу.

Експерша ракетка України Ангеліна Калініна розпочинала АО на 30-й сходинці, в майбутньому рейтингу посяде 32-гу позицію.

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