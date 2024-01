Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020

37-річний Рафаель Надаль повернувся у великий теніс. У матчі 1-го кола турніру ATP 250 у Брісбені легендарний іспанець здолав незручного для себе суперника — австрійця Домініка Тіма — з рахунком 7:5, 6:1.

22-разовий переможець турнірів серії Grand Slam вийшов на корт для офіційного поєдинку одиничного розряду вперше за 349 днів. Майже весь попередній сезон Надаль не грав через травму стегна, отриману на Australian Open.

Тож не дивно, що трибуни Pat Rafter Arena по-особливому зустріли Рафу під час його появи в чаші стадіону.

Rafa Nadal walks on court to play his 1st singles match in 349 days against Thiem.



Missed the walk.



Missed the humility.



Missed the vamos.



He’s met with a packed, roaring crowd.



This is how you greet a legend. 🥹



pic.twitter.com/5RfRBZwLps