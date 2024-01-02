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Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020

Особливий день для вболівальників
Сьогодні 14:13 Андрій Дунець 383 0
Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020
#Рафаель Надаль, #Домінік Тім

Джерело - Чемпіон.

37-річний Рафаель Надаль повернувся у великий теніс. У матчі 1-го кола турніру ATP 250 у Брісбені легендарний іспанець здолав незручного для себе суперника — австрійця Домініка Тіма — з рахунком 7:5, 6:1.

22-разовий переможець турнірів серії Grand Slam вийшов на корт для офіційного поєдинку одиничного розряду вперше за 349 днів. Майже весь попередній сезон Надаль не грав через травму стегна, отриману на Australian Open.

Тож не дивно, що трибуни Pat Rafter Arena по-особливому зустріли Рафу під час його появи в чаші стадіону.

Відео

У матчі, що тривав 1 годину 30 хвилин, Надаль тричі подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 3/6 брейк-поїнтів.

Найяскравіші епізоди гри - до вашої уваги:

У наступному раунді Надаль зіграє з австралійцем Джейсоном Кублером.

Нагадаємо, в жіночій частині турніру після вильоту Даяни Ястремської залишились 2 українки - Ангеліна Калініна та Марта Костюк, остання у 2-му колі зіграє проти росіянки Дар'ї Касаткіної.

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