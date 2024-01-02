Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020

Особливий день для вболівальників

Джерело - Чемпіон.

37-річний Рафаель Надаль повернувся у великий теніс. У матчі 1-го кола турніру ATP 250 у Брісбені легендарний іспанець здолав незручного для себе суперника — австрійця Домініка Тіма — з рахунком 7:5, 6:1.

22-разовий переможець турнірів серії Grand Slam вийшов на корт для офіційного поєдинку одиничного розряду вперше за 349 днів. Майже весь попередній сезон Надаль не грав через травму стегна, отриману на Australian Open.

Тож не дивно, що трибуни Pat Rafter Arena по-особливому зустріли Рафу під час його появи в чаші стадіону.

Відео

Rafa Nadal walks on court to play his 1st singles match in 349 days against Thiem.



Missed the walk.



Missed the humility.



Missed the vamos.



He’s met with a packed, roaring crowd.



This is how you greet a legend. 🥹



pic.twitter.com/5RfRBZwLps — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 2, 2024

У матчі, що тривав 1 годину 30 хвилин, Надаль тричі подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 3/6 брейк-поїнтів.

Найяскравіші епізоди гри - до вашої уваги:

Vamos Rafa‼️ pic.twitter.com/cmYuWUH3rn — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) January 2, 2024

Dominic Thiem is hitting tweeners.



Rafa Nadal is ripping forehand winners.



Back to the good old days. 🥹



pic.twitter.com/2s4ww7sYsO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 2, 2024

Simplemente Rafa Nadal.



Leyenda.pic.twitter.com/hVhVBbAeHv — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 2, 2024

У наступному раунді Надаль зіграє з австралійцем Джейсоном Кублером.

Нагадаємо, в жіночій частині турніру після вильоту Даяни Ястремської залишились 2 українки - Ангеліна Калініна та Марта Костюк, остання у 2-му колі зіграє проти росіянки Дар'ї Касаткіної.

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