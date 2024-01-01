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Ястремська програла Севілл на старті турніру у Брісбені

Матч тривав одну годину 31 хвилину
Сьогодні 15:12 75 0
Ястремська програла Севілл на старті турніру у Брісбені
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська програла Дарії Севілл на старті турніру WTA 500 у Брісбені (Австралія). 

Українка поступилася у двох сетах - 0:6, 4:6. Матч тривав одну годину 31 хвилину. Українка припустилася двох подвійних помилок.

Відзначимо, що Севілл є австралійською тенісисткою російського походження - у 2015 році вона залишила країну 404 та змінила громадянство.

Brisbane International presented by Evie - WTA 500
Брісбен, Австралія 
Призовий фонд $1,736,763
Перше коло, 1 січня

Дар'я Севілл (Австралія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:0, 6:4

Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч росія завдала удару по будинку, в якому живе бабуся Ястремської.

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