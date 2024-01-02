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Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA в Окленді

Еліна Світоліна з перемоги стартувала в новому тенісному сезоні.
Сьогодні 08:33 601 0
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA в Окленді
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) обіграла данку Каролін Возняцкі (256) у першому колі ASB Classic WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин. Еліна 5 разів подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та реалізувала 6 з 9 брейк-пойнтів.

Це була 6-та зустріч тенісисток. Світоліна виграла у Кароліни п'ятий очний поєдинок.

У наступному раунді українка зіграє з переможницею пари Елена Габріела Русе – Емма Радукану.

ASB Classic - WTA 250
Окленд, Нова Зеландія
Хард
Призовий фонд - $267,082
Перше коло, 02 січня

Еліна Світоліна - Каролін Возняцкі 6:4, 6:3

Нагадаємо, Леся Цуренко успішно подолала бар'єр першого кола в Окленді, перемігши американку Вікері (7:5, 6:4).

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