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Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів

Сьогодні 01:42 Андрій Твердохліб 1310 0
Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Ліга чемпіонів, #Арсенал Лондон, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

12 та 13 грудня відбулися завершальні матчі групової стадії Ліги чемпіонів-2023/24.

Донецький Шахтар програв на виїзді Порту (5:3) та не зміг вийти до плей-оф - "гірники" навесні зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Огляд матчів 6 туру

Ланс - Севілья 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 63 Франковський, пен, 1:1 - 79 Рамос, 2:1 - 90+6 Фюльжіні

ПСВ - Арсенал 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Нкетіа, 1:1 - 50 Вертессен

Українець Олександр Зінченко провів увесь матч на лаві запасних Арсенала.
Зальцбург - Бенфіка 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 32 Ді Марія, 0:2 - 45+1 Сілва, 1:2 - 57 Сучич, 1:3 - 90+3 Кабрал

Український голкіпер Анатолій Трубін відіграв увесь матч у складі Бенфіки.
Інтер - Реал Сосьєдад 0:0

Копенгаген - Галатасарай 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 58 Лерагер

Манчестер Юнайтед - Баварія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 71 Коман

Наполі - Брага 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 9 Саатчі, 2:0 - 33 Осімхен 

Уніон - Реал 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Фолланд, 1:1 - 61 Хоселу, 1:2 - 72 Хоселу, 2:2 - 85 Крал, 2:3 - 89 Себальйос

РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Шешко, 1:1 - 53 Коллі, 2:1 - 56 Форсберг

Црвена Звезда - Манчестер Сіті 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Гемілтон, 0:2 - 62 Бобб, 1:2 - 76 Хван Ін Пом, 1:3 - 85 Філліпс (пен), 2:3 - 90+1 Катай

Антверпен - Барселона 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 2 Вермерен, 1:1 - 35 Торрес, 2:1 - 56 Янссен, 2:2 - 90+1 Гую, 3:2 - 90+2 Іленіхена

Порту - Шахтар 5:3 (2:1)
Голи: 1:0 - 9 Галену, 1:1 - 29 Сікан, 2:1 - 43 Галену (пен), 3:1 - 62 Таремі, 3:2 - 73 Еустакіо (автогол), 4:2 - 76 Пепе, 5:2 - 82 Консейсао, 5:3 - 88 Егіналду

Атлетіко - Лаціо 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Грізманн, 2:0 - 51 Ліно

Селтік - Феєнорд 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Пальма (пен), 1:1 - 82 Янкуба, 2:1 - 90+1 Лагербільке

Боруссія Дортмунд - ПСЖ 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Адеємі, 1:1 - 56 Емері

Ньюкасл - Мілан 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Жоелінтон, 1:1 - 59 Пулішич, 1:2 - 84 Чуквуезе

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