Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
12 грудня відбулися 8 матчів Ліги чемпіонів-2023/24 в групах A, B, C, D.
Анатолій Трубін допоміг Бенфіці на виїзді перемогти Зальцбург (1:3) і посісти 3 місце, яке дозволить продовжити виступи в плей-оф ЛЄ.
Ланс - Севілья 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 63 Франковський, пен, 1:1 - 79 Рамос, 2:1 - 90+6 Фюльжіні
ПСВ - Арсенал 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Нкетіа, 1:1 - 50 Вертессен
Українець Олександр Зінченко провів увесь матч на лаві запасних Арсенала.
Зальцбург - Бенфіка 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 32 Ді Марія, 0:2 - 45+1 Сілва, 1:2 - 57 Сучич, 1:3 - 90+3 Кабрал
Український голкіпер Анатолій Трубін відіграв увесь матч у складі Бенфіки.
Інтер - Реал Сосьєдад 0:0
Копенгаген - Галатасарай 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 58 Лерагер
Манчестер Юнайтед - Баварія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 71 Коман
Наполі - Брага 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 9 Саатчі, 2:0 - 33 Осімхен
Уніон - Реал 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Фолланд, 1:1 - 61 Хоселу, 1:2 - 72 Хоселу, 2:2 - 85 Крал, 2:3 - 89 Себальйос
Наразі відомі 14 із 16 учасників 1/8 фіналу.
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