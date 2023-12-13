Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

12 грудня відбулися 8 матчів Ліги чемпіонів-2023/24 в групах A, B, C, D.

Анатолій Трубін допоміг Бенфіці на виїзді перемогти Зальцбург (1:3) і посісти 3 місце, яке дозволить продовжити виступи в плей-оф ЛЄ.

Ланс - Севілья 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Франковський, пен, 1:1 - 79 Рамос, 2:1 - 90+6 Фюльжіні

ПСВ - Арсенал 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Нкетіа, 1:1 - 50 Вертессен

Українець Олександр Зінченко провів увесь матч на лаві запасних Арсенала.

Зальцбург - Бенфіка 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 32 Ді Марія, 0:2 - 45+1 Сілва, 1:2 - 57 Сучич, 1:3 - 90+3 Кабрал

Український голкіпер Анатолій Трубін відіграв увесь матч у складі Бенфіки.

Інтер - Реал Сосьєдад 0:0

Копенгаген - Галатасарай 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Лерагер

Манчестер Юнайтед - Баварія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 71 Коман

Наполі - Брага 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 9 Саатчі, 2:0 - 33 Осімхен

Уніон - Реал 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Фолланд, 1:1 - 61 Хоселу, 1:2 - 72 Хоселу, 2:2 - 85 Крал, 2:3 - 89 Себальйос

Наразі відомі 14 із 16 учасників 1/8 фіналу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua