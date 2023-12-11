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Ми пам'ятаємо! 51 рік тому народився Андрій Гусін

Сьогодні 18:33 Valeriy Ruchka 3665 0
Ми пам'ятаємо! 51 рік тому народився Андрій Гусін

Джерело - Чемпіон.

11 грудня 1972 року в Золочеві Львівської області народився Андрій Гусін, який зіграв за збірну України 71 матч та забив 9 голів.

У національній команді півзахисник дебютував 26 червня 1993-го в товариській зустрічі з Хорватією (1:3), у перерві замінивши Юрія Грицина й відразу забивши м'яч.

А найбільш пам'ятний гол Гусін відправив у ворота збірної Греції (1:0) 8 червня 2005 року. Це був найважливіший виїзний поєдинок у межах відбору до Чемпіонату світу-2006. У складі збірної грав у Німеччині, де дійшов до чвертьфіналу.

За київське Динамо Андрій Гусін зіграв 232 матчі та забив 28 голів.

Провівши в Динамо понад десять успішних років, Гусін відправився в росію, де грав за самарські Крилья Совєтов і раменський Сатурн. У 2010 році входив в тренерський штаб Анжі, а після повернення до Києва працював старшим тренером Динамо-2. Пізніше був тренером Крилья Совєтов і знову Анжи.

Андрій Гусін трагічно загинув 17 вересня 2014 року за Києвом, не впоравшись із керуванням мотоциклом на автодромі ...

Проте сам Гусін надважливим у своїй кар'єрі вважав зовсім інший гол.

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