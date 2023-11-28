Донецький клуб гарантував вихід до плейофу єврокубка

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів з футболу донецький Шахтар переміг Антверпен.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь українського клубу. Єдиний гол забив Матвієнко, який замкнув передачу Зубкова. Шахтар здобув перемогу та гарантував собі вихід до плей-оф єврокубка. У матчі останнього туру з Порту вирішиться питання: в якому турнірі зіграє Шахтар - у Лізі чемпіонів чи Лізі Європи?

Ліга чемпіонів

Груповий етап, група Н

5 тур, 28 листопада

Шахтар - Антверпен 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Матвієнко

Шахтар: Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Зубков, Судаков, Криськів (Келсі 89), Невертон (Бондаренко 70), Сікан (Ракіцький 90+6)

Антверпен: Бюте, Вейндал, Алдервейрелд, С. Кулібалі, Батай, Вермерен, Юсуф (Іленіхена 73), Керк (Еджуке 46), Баліквіша, Муха, Янссен

Попередження: Срна 56 (за межами поля), Гочолейшвілі 83 - С. Кулібалі 30, Керк 45+1, Муха 90+4.

Перед звітним матчем 30-річний Єрун Схепенс призначений асистентом головного тренера донецького Шахтаря.