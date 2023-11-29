Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

28 листопада відбулося 8 матчів 5 туру Ліги чемпіонів-2023/24 у групах E, F, G та H.

Зокрема донецький Шахтар мінімально переміг вдома Антверпен (1:0) і гарантував собі навесні. як мінімум, участь у плей-оф Ліги Європи. Матч між суперниками "гірників" по групі H Барселона - Порту завершився перемогою господарів - 2:1.

Огляд матчів 5 туру

Лаціо - Селтік 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 82 Іммобіле, 2:0 - 85 Іммобіле

Шахтар - Антверпен 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Матвієнко

Барселона - Порту 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 30 Пепе, 1:1 - 32 Канселу, 2:1 - 57 Фелікс

Манчестер Сіті - Лейпциг 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Опенда, 0:2 - 33 Опенда, 1:2 - 55 Голанд, 2:2 - 70 Фоден, 3:2 - 87 Альварес

Мілан - Боруссія Д 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Ройс (пен), 1:1 - 37 Чуквуезе, 1:2 - 59 Байно-Гіттенс, 1:3 - 69 Адеємі

ПСЖ - Ньюкасл 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Ісак, 1:1 - 90+8 Мбаппе (пен)

Фєнорд - Атлетіко 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Геертрейда (авт), 0:2 - 57 Ермосо, 1:2 - 77 Віффер, 1:3 - 81 Хіменес (авт)

Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Неделькович (авт), 2:0 - 29 Блюм

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