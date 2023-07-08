Відео із фронту: екстенісист Долгополов показав незламну реакцію на російський обстріл 🔥🔥🔥

Воїн продемонстрував, як минають його будні на передовій

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Олександр Долгополов, який нині захищає нашу державу в лавах ЗСУ, показав відео, зняте під час чергового російського обстрілу на фронті.

Воїн після гучного прольоту снаряда спокійно спожив енергетичний напій.

"Моргнув, каюсь. Обіцяю кинути енергетики, після війни", – написав Олександр у своєму Facebook.

Вперше про свою участь у бойових діях чвертьфіналіст Australian Open-2011 повідомив у жовтні минулого року.

Додамо, що Долгополов часто коментує ганебні події в тенісному світі та наголошує на важливості повного відсторонення росіян від міжнародного спорту.

Долгополов - про батька Джоковича: "Абсолютно огидно"

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua