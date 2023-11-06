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Відео дня: Бєсєдін отримав Золотий м'яч у Казахстані

Те, на що всі так довго чекали, нарешті сталося!
Сьогодні 11:25 Андрій Дунець 245 0
Відео дня: Бєсєдін отримав Золотий м'яч у Казахстані
#Артем Бєсєдін, #Ордабаси

Джерело - Чемпіон.

Артем Бєсєдін отримав свою відзнаку на церемонії нагородження Ордабаси - чемпіона Казахстану - 2023.

Український нападник отримав нагороду, що зовні дуже нагадує справжній Золотий м'яч.

Відео

Нагадаємо, Бєсєдін перейшов до Ордабаси з київського Динамо влітку як вільний агент. Він устиг провести за нову команду 10 матчів та забити 2 голи.

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