Щоправда, не дуже зрозуміло, навіщо...

Майнц спробував зіронізувати із себе та свого суперника, виклавши у своєму офіційному TikTok відео з президентом росії (терористичної країни) владіміром путіним та кім чен ином, лідером іншої диктатури - кндр.

На відео путін та ин стукаються келихами, а потім передумують пити.

Жарт був присвячений матчу проти Бохума в 9-му турі Бундесліги. На ту мить обидві команди замикали турнірну таблицю.

Гра завершилась унічию (2:2), тож свої позиції командам не вдалося значно поліпшити.

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