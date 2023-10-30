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Німецький клуб виклав у TikTok відео з Путіним та Кім Чен Ином

Щоправда, не дуже зрозуміло, навіщо...
Сьогодні 19:21 Андрій Дунець 211 0
Німецький клуб виклав у TikTok відео з Путіним та Кім Чен Ином

Майнц спробував зіронізувати із себе та свого суперника, виклавши у своєму офіційному TikTok відео з президентом росії (терористичної країни) владіміром путіним та кім чен ином, лідером іншої диктатури - кндр.

На відео путін та ин стукаються келихами, а потім передумують пити.

Жарт був присвячений матчу проти Бохума в 9-му турі Бундесліги. На ту мить обидві команди замикали турнірну таблицю.

@1fsvmainz05 👀 #mainz05 #mainz #bundesliga #bundesligatiktok #fussball #football #soccer #bochum #vflbochum #fyp ♬ Originalton - 1. FSV Mainz 05

Гра завершилась унічию (2:2), тож свої позиції командам не вдалося значно поліпшити.

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