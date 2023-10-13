Відео дня: гравець збірної Парагваю плюнув у Мессі під час матчу

Проте "хуліган" заперечує цю версію

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Парагваю Антоніо Санабрія плюнув у бік Ліонеля Мессі під час матчу відбору на ЧС-2026.

У другому таймі переможної для Аргентини гри (1:0) камери зафіксували, як із рота футболіста гостей летить слина в напрямку спини 7-разового володаря Золотого м'яча.

Втім, на уповільненому повторі з цього ракурсу важко точно зрозуміти, чи був цей плювок спрямований саме в Мессі.

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"В роздягальні мені сказали, що хтось плюнув на мене. Правда в тому, що я навіть не знаю, хто цей хлопець. Я вважаю за краще не говорити про це, інакше він стане відомим", — прокоментував Мессі цей епізод. Мессі не збирається в оренду у Барселону чи клуб з Саудівської Аравії "Я бачив кадри, начебто плюю на нього, але ні-ні, зовсім ні, він далеко. Ззаду здається, що я на нього плюю, але ні, нічого подібного", — заявив зі свого боку Санабрія.

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