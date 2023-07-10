Вікторія не стала влаштовувати виставу, як її землячка Сабаленка

Джерело - Чемпіон.

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренка (20) з розумінням зустріла рішення українки Еліни Світоліної (76) не подавати їй руку після завершення матчу 1/8 фіналу Вімблдона-2023.

Колишня перша ракетка світу характерним жестом висловила суперниці подяку за гру.

Момент потрапив до прямої трансляції.

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Сам матч завершився з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(9) на користь Світоліної.

Нагадаємо, всі українські тенісисти та тенісистки не вітаються зі спортсменами з росії та білорусі (терористичних країн) після початку повномасштабного вторгнення рф до України.

Слід згадати, що землячка Азаренки, Аріна Сабаленка, на останньому Ролан Ґарросі після поєдинків з українками Мартою Костюк та тією ж Еліною Світоліною влаштовувала гру на публіку, вдаючи, що не розуміє причин такої поведінки суперниць.

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