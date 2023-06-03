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"Я хотів би дожити до ста років": правила життя Мухаммеда Алі

Сьогодні 11:35 Андрій Твердохліб 2005 0
"Я хотів би дожити до ста років": правила життя Мухаммеда Алі
#Мухаммед Алі

Джерело - Чемпіон.

3 червня 2016 року відійшов у засвіти легендарний американський боксер Кассіус Марселлус Клей, відомий усім як Мухаммед Алі.

Алі - це не лише гінеальний боксер, Алі - настільки харизматична та неоднозначна особисть, наскільки це можна уявити. Особисть звита з протирічь, які, здавалося б, поєднуватися не можуть.

Судіть самі:

  • Народився в християнській родині - прийняв Іслам;
  • Народився в заможній! афроамериканській родині - став боксером;
  • Отримав якісну освіту - фактичнно ввів у боксерську культуру трешток;
  • Був видатним оратором.

Правила життя Мухаммеда Алі

Бог не звалить людині на плечі тягар, який ця людина не може знести.

Найважчий бій — із хворобою Паркінсона. Ні, це не боляче. Це важко пояснити. Мене точно відчувають: чи я молитимусь далі, чи збережу я віру? Бог випробовує всіх великих людей.

Сонце завжди десь та світить.

Після Олімпійських ігор я повернувся назад до Луїсвілла зі своєю блискучою золотою медаллю. Зайшов у закусочну "тільки для білих". Думав, поставлю їх на місце. Я сів за столик і хотів чогось замовити. Олімпійський чемпіон, золота медаль! А мені кажуть: "Нігерам не подаємо". Я говорю: "Все гаразд, я не жебрак". Але мене все одно вигнали надвір. Тоді я пішов на берег, на річку Огайо, і викинув золоту медаль у воду.

18-річний, тоді ще Кассіус Клей, став чемпіоном Олімпіади у 1960 році у напівважкій вазі

Коли ти маєш рацію, ніхто цього не запам'ятовує. А як помилишся – ніхто цього не забуде.

Мовчання — золото, якщо не можеш вигадати хорошу відповідь.

Життя у нас небагато, / І все воно скоро пройде, / Але зробіть щось для Бога, / І воно ніколи не помре.

Добро? Моя мати.

Алі з мамою Одесою Клей

Мама одного разу зізналася, що моя впевненість у собі завжди додавала їй віри в мене. Мені це здалося дуже смішним, адже саме ця її віра так зміцнювала мою самовпевненість (протягом усього життя був дуже близький з мамою. - ред)

Коли в людини вмирає мати, їй по-справжньому боляче. Але згодом він і до цього звикає. Таке життя!

Моє визначення зла: ворожість.

Найкращий спосіб зробити свої сни дійсністю - прокинутися.

Комедія — це спосіб бути серйозним, прикидаючись смішним. Жартувати це мій спосіб говорити правду. На світі немає жарту смішніше за правду.

І чемпіону світу серед важкоатлетів може бути досить однієї жінки.

Старий мотлох на звалище — не шкода.

Чим більше ми допомагаємо іншим, то більше допомагаємо собі.

Коли Джордж (Форман. - Esquire) повернув собі титул, це здорово зачепило мене за живе. Теж захотілося повернутись. Але потім настав ранок — настав час виходити на пробіжку. Я ліг назад у ліжко і сказав: "Добре, все одно я найвидатніший".

Мухаммед Алі та Джо Фрейзер, 2003 рік

З ким я хотів би зустрітися? З пророком Мухаммедом.

Якщо мрієш кимось стати, ним і стаєш.

Радуйся своїм дітям, навіть коли вони поводяться не так, як тобі хотілося б.

Коли запалював олімпійський вогонь в Атланті - не хвилювався. Ось коли виступав перед урядом, тоді хвилювався.

Мудрість у тому, щоб знати, коли ти не можеш бути мудрим.

Чого я не розумію, то це війни.

Увесь час переживати через минулі помилки — найгрубіша помилка.

Я хотів би дожити до ста років.

Можу тільки побажати, щоб люди любили всіх так, як мене люблять. Тоді світ став би кращим.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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