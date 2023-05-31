Джерело - Чемпіон.

Минулого тижня експерша ракетка України Еліна Світоліна виграла свій 17-й турнір WTA, а сьогодні пробилася в третє коло Roland Garros.

Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної

Декретна відпустка

24 березня 2022 року Світоліна програла в трьох сетах британці Гізер Вотсон на старті турніру в Маямі, після чого взяла вимушену паузу в спортивній кар'єрі. Причина - вагітність, хоча офіційну заяву тенісистка зробила лише на початку травня.

Спад у кар'єрі Еліни наступив раніше - невдалі виступи супроводжувалися падінням у рейтингу. 2021-й рік закінчила поза межами топ-10 - уперше з 2016-го. Відпустка стала дуже вчасною в контексті кар'єрних перспектив, про які знала лише сама тенісистка та коло найближчих людей. Ніхто б не здивувався, напевне, якби одеситка взагалі оголосила про завершення кар'єри. Тим більше в Україну прийшла трагедія - ординська навала сусідньої країни...

Амбасадор

З початку повномаштабного вторгнення росії в Україну Світоліна однією з перших у повний голос почала використовувати свою всесвітню популярність у допомозі Батьківщині.

Спочатку закликала російських і білоруських спортсменів висловитись щодо війни.

"Шановна тенісна спільнота! 24 лютого 2022 року росія за підтримки білорусі напала на Україну. Зараз у нашій країні, у нашому домі, війна. Українці змушені покинути свої домівки, боротися за власне життя та за життя своїх співвітчизників.

Як спортсмени, ми несемо величезну відповідальність перед суспільством. Наші дописи читають мільйони людей і формують своє ставлення до ситуації, що склалася. Мовчати під час війни, особливо тим, хто є лакмусовим папірцем в суспільстві, є нестерпним, оскільки воно веде до продовження вбивств на нашій Батьківщині.

Ми бачили, що деякі гравці росії та білорусі неоднозначно висловлювалися щодо якоїсь війни, але досі жоден представник цих держав не висловився про війну, розв’язану Росією та Білорусією на території України. Ми вимагаємо від WTA, ATP та ITF, щоб гравці, представники Росії та Білорусі, публічно й чітко дали свою відповідь на наступні питання:

Чи підтримуєте ви вторгнення росії та білорусі на територію України і внаслідок цього розпочату цими країнами війну? Чи підтримуєте ви військову діяльність росії та білорусі в Україні? Чи підтримуєте ви режим путіна та лукашенка?"

Потім закликала відсторонити росіян і білорусів від змагань:

"Ми не хочемо, щоб їм повністю заборонили грати. Якщо гравці не виступають проти російського уряду, то буде правильно їх відсторонити. Ми просто хочемо, щоб вони висловилися - вони з нами, з рештою світу чи з російським урядом. Для мене це головне".

На початку червня Світоліна стала другим, після Андрія Шевченка, амбасадором президентської платформи UNITED24.

У липні 2022 року взяла участь у благодійному тенісному матчі в Польщі. Компанію Еліні склали тенісні легенди минулого й сьогодення: Сергій Стаховський, Агнешка Радванська, Іга Свьонтек. Еліна виступила як суддя на вишці.

Завітав на гру й Андрій Шевченко.

Зустрілася з президентом Польщі Анджеєм Дудою та першою леді Агатою Корнгаузер-Дудою.

"Щаслива бути сьогодні в Кракові зі справжніми друзями України - першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою та Президентом Анджеєм Дудою. Вже 150 днів ми як ніколи об'єднані, і кожен докладає зусиль на своєму фронті. Моя сім'я сьогодні - це вся Україна. Але я знаю, що під час війни ми знайшли справжні сім'ї по всьому світу. Тому я звертаюся до вас. Заради життя кожного українця, а це найцінніше, не переставайте говорити, не переставайте робити і не переставайте допомагати. Ми, як і наші воїни, повинні боротися щодня, бо війна ще не закінчилась... Щоб українське сонце зійшло, ми маємо разом перемогти темряву".

Наприкінці року Влаштувала благодійний гала-вечір у Монако, на якому було зібрано близько 7 млн гривень на генератори для українців.

А на початку 2023-го разом зі Стаховським у Вишгороді провели майстер-клас для юних тенісистів.

Перебуваючи в Україні, Еліна відвідала Бучу...

Та зустрілася нарешті з президентом Зеленським.

Мама

15 жовтня Еліна Світоліна та Гаель Монфіс стали батьками - первістку назвали Скаї.

Повернення

Повернулася колишня перша ракетка України на корти WTA у квітні 2023-го. Перші виступи, як і очікувалося, були невдалими, але потрібен був час на відновленя і фізичних кондицій, і ментальних.

І ось наприкінці травня Еліна тріумфувала на одному з улюблених турнірів - у Страсбурзі.

Окремої поваги заслуговує те, як Еліна вирішила розпорядитися призовими з турніру.

Між стартом турніру в Стасбурзі та третім колом Ролан Гаррос минуло всього півтора тижня, а Світоліна перебралася з-за меж 500-ї позиції в рейтингу WTA в перші 150!

Вельми символічно, що в третьому колі Ролан Гаррос на українку чекає росіянка Блінкова, яку Світоліна знищила у фіналі Страсбурга.

Майбутнє

Тенісистка неодноразово заявляла, що хоче зіграти на Олімпійських кортах Парижа в 2024 році.

"Моя головна мета - потрапити на Олімпіаду і, сподіваюся, повернути Україні медаль".

Тож усі ми маємо право розраховувати й на повернення в еліту жіночого світового тенісу! Далі буде!?

До речі, не відстає від своєї коханої й Ґаель Монфіс. 30 травня він здобув неймовірну вольову перемогу в першому колі Ролан Гаррос, поступаючись у 5-му сеті з рахунком 0:4.

Еліна, попри те, що наступного дня їй потрібно було грати ранковий матч першим запуском, допізна вболівала за чоловіка й виклала після матчу зворушливу сторіз.

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