Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна майже після дворічної паузи виграла турнір WTA - українська тенісистка тріумфувала на Internationaux de Strasbourg - WTA 250. У фінальному поєдинку Світоліна не помітила росіянку Анну Блінкову - 6:2, 6:3.

Для Світоліної це 17-й титул у кар'єрі, другий у Страсбурзі. Зазначимо, Світоліна програла лише три фінальні гри - процент перемог у вирішальних зустрічах - 85.

17 перемог Еліни Світоліної на турнірах WTA

1. 28 липня 2013 року - Baku Cup (Баку, Азербайджан)

Фінал. Еліна Світоліна - Шахар Пеєр - 6:4, 6:4

2. 27 липня 2014 року - Baku Cup (Баку, Азербайджан)

Фінал. Еліна Світоліна - Бояна Йовановськи - 6:1, 7:6(1)

3. 2 травня 2015 року - Morocco Open (Марракеш, Марокко)

Фінал. Еліна Світоліна - Тімеа Бабош - 7:5, 7:6(3)

4. 6 травня 2016 року - Malaysian Open (Куала-Лумпур, Малайзія)

Фінал. Еліна Світоліна - Ежені Бушар - 6:7(5), 6:4, 7:5

5. 5 лютого 2017 року - Taiwan Open (Тайбей, Тайвань)

Фінал. Еліна Світоліна - Пен Шуай - 6:3, 6:2

6. 26 лютого 2017 року - Dubai Tennis Championships (Дубай, ОАЕ)

Фінал. Еліна Світоліна - Каролін Возняцкі - 6:4, 6:2

7. 30 квітня 2017 року - Istanbul Cup (Стамбул, Туреччина)

Фінал. Еліна Світоліна - Елізе Мертенс - 6:2, 6:4

8. 21 травня 2017 року - Italian Open (Рим, Італія)

Фінал. Еліна Світоліна - Сімона Халеп - 4:6, 7:5, 6:1

9. 13 серпня 2017 року - Canadian Open, Торонто, Канада

Фінал. Еліна Світоліна - Каролін Возняцкі - 6:4, 6:0

10. 6 січня 2018 року - Brisbane International (Брісбен, Австралія)

Фінал. Еліна Світоліна - Алєксандра Саснович - 6:2, 6:1

11. 24 лютого 2018 року - Dubai Tennis Championships (Дубай, ОАЕ)

Фінал. Еліна Світоліна - Дарья Касаткіна - 6:4, 6:0

12. 20 травня 2018 року - Italian Open (Рим, Італія)

Фінал. Еліна Світоліна - Сімона Халеп - 6:0, 6:4

13. 28 жовтня 2018 року - WTA Finals (Сінгапур)

Фінал. Еліна Світоліна - Слоун Стівенс - 3:6, 6:2, 6:2

14. 8 березня 2020 року - Monterrey Open (Монтеррей, Мексика)

Фінал. Еліна Світоліна - Маріє Боузкова - 7:5, 4:6, 6:4

15. 26 вересня 2020 року - Internationaux de Strasbourg (Страсбург, Франція)

Фінал. Еліна Світоліна - Єлєна Рибакіна - 6:4, 1:6, 6:2

16. 28 серпня 2021 року - WTA Chicago Women's Open (Чикаго, США)

Фінал. Еліна Світоліна - Алізе Корне - 7:5, 6:4

17. 27 травня 2023 року - Internationaux de Strasbourg (Страсбург, Франція)

Фінал. Еліна Світоліна - Анна Блінкова - 6:2, 6:3

Нагадаємо, Світоліна відновила виступи на початку квітня 2023 року. Українка брала паузу на декретну відпустку - 15 жовтня 2022 року Еліна разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом стали батьками.

Турнір у Страсбурзі українка починала в статусі 508-ї ракетки світу, а після перемоги посяде 191-ше місце в рейтингу.

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