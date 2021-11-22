Світоліна вперше з 2016 року завершила сезон поза ТОП-10 рейтингу WTA

Еліна Світоліна здала позиції у світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціації

WTA опублікувала рейтинг за підсумками сезону-2021.

Про це повідомляє WTA.

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила сезон на 14-й позиції. Це найгірший результат українки за останні 6 років. У 2015 році вона завершила сезон на 19 позиції.

Цього року найсильніша тенісистка України стала чемпіонкою турніру WTA 250 у Чикаго, виборола бронзу на Олімпійських іграх у Токіо, а також зіграла у чвертьфіналі на US Open.

Загалом Світоліна у 2021 році виграла 41 матч при 20 поразках. Також Еліна додала у своє резюме дві перемоги над тенісистками з топ-10, двічі обігравши Петру Квітову на турнірах у Маямі та Штутгарті.табелі про ранги.

Раніше Світоліна розповіла чи є у неї шлюбний контракт з Монфісом.