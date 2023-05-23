Ребров дав пораду гравцям Барселони, які знялися в ганебному відео з подякою росіянам

Джерело - Інстаграм Сергія Реброва.
Сергій Ребров відреагував на резонансне відеозвернення гравців Барселони, Алехандро Бальде та Сержі Роберто, до вболівальників із росії (терористичної країни).
"Минув уже деякий час, а офіційних коментарів чи пояснення від Барселони щодо божевільного рішення записати це відео досі немає.
Дякувати своїм міжнародним вболівальникам — це нормально, але дякувати своїм вболівальникам з росії, які підтримують не тільки ваш клуб, але й незаконне вторгнення їхньої держави в нашу країну, тероризму та вбивства нашого мирного населення, включаючи дітей, серед яких також є дуже багато ваших прихильників — це, на вашу думку, також нормально?
Алехандро Бальде та Серхі Роберто, які за виразом їхніх облич були такі щасливі взяти участь у цьому відео — раджу вам та вашому клубу наступного разу краще проінформувати себе про те, у чому ви берете участь, а не ганьбити себе, як ви зробили тут", — написав український тренер Аль-Айна у сторіз свого інстаграма.
Скріншоти
Слід додати, що допис Ребров виклав іще до того, як Барселона оприлюднила офіційну заяву щодо інциденту.
Нагадаємо, Бальде та Роберто у відео, яке обурило українців та весь цивілізований світ, подякували вболівальникам із росії (терористичної країни) за підтримку з надією незабаром зустрітися. Це відбулося в межах промо трансляцій Ла Ліги для російського стрімінгового сервісу Окко Спорт.
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