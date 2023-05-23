Клуб надіслав офіційну заяву-пояснення на нашу електронну пошту

Джерело - Чемпіон.

Барселона вперше офіційно прокоментувала резонансний відеозапис, де двоє гравців клубу, Алехандро Бальде та Сержі Роберто, зверталися до вболівальників із росії.

Відповідна заява від каталонського клубу надійшла на електронну пошту сайту Champion.com.ua.

Переклад тексту

"ЗАЯВА ФК "БАРСЕЛОНА".

ФК "Барселона" хоче надіслати інституційне повідомлення щодо нещодавньої суперечки, викликаної привітанням двох наших гравців під час офіційних справ Ла Ліги з міжнародним телевізійним каналом. Ми хочемо підкреслити нашу прихильність до мирного вирішення конфлікту та віру в цінність спорту як інструменту об’єднання націй.

Ми ще раз заявляємо про підтримку українського народу і глибоко шкодуємо, що ці привітання образили наших уболівальників в Україні. Президент Жуан Лапорта в інституційній промові в березні 2022 року висловив свою підтримку перед обличчям війни, яку назвав "невиправданою", і він згадав усіх українських спортсменів і жінок, які увійшли до Клубу. Крім того, він запропонував підтримку ФК "Барселона" всім українцям, які прибувають до Каталонії в пошуках притулку.

Наша підтримка не обмежувалася лише словами. Через Barca Foundation клуб встановлював у різні дні матчів на Камп Ноу кіоски для збору продуктів першої необхідності для новонароджених і дітей молодшого віку, які прибули з матерями. В результаті цієї ініціативи спільно з Червоним Хрестом, було зібрано понад 17 000 кілограмів дитячого харчування та інших базових, необхідних продуктів.

Кампанія підтримки українських біженців у Каталонії також включала організацію соціально-освітніх та спортивних заходів для дітей та молоді, які опинилися у приймальних центрах у різних місцях Каталонії. Ці заходи, які проводяться командою волонтерів Клубу, членів та працівників, мають на меті емоційну підтримку та популяризацію фізичної активності молодих українців, які опинилися в емоційно-стресовій ситуації.

Однозначний меседж Президента залишається актуальним і зараз, оскільки ми не забули про наших уболівальників в Україні. Ми не тільки пропонуємо їм нашу повну підтримку, але також сподіваємося, що незабаром вони зможуть жити в мирі на своїй батьківщині"

Скріншот заяви із PDF-файлу

Нагадаємо, Бальде та Роберто у відео, яке обурило українців та весь цивілізований світ, подякували вболівальникам із росії (терористичної країни) за підтримку з надією незабаром зустрітися. Це відбулося в межах промо трансляцій Ла Ліги для російського стрімінгового сервісу Окко Спорт.

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