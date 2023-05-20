Стає вже дедалі важче чомусь дивуватись

Джерело - Чемпіон.

Футболісти Барселони Алехандро Бальде та Серхі Роберто знялися у спеціальному проморолику трансляцій Ла Ліги для російського стрімінгового сервісу Окко Спорт.

У відео гравці тепло дякують фанам із росії (терористичної країни) за підтримку, та впевнено заявляють, що скоро побачаться.

Відео

Щоправда, жоден із гравців не пояснив, де саме й за яких обставин він збирається зустрітись із росіянами, адже клуби рф перебувають у міжнародній ізоляції після початку повномасштабного вторгнення їхньої держави в Україну.

Нагадаємо, нещодавно тренер Наполі Лучано Спаллетті привітав Зеніт із чемпіонством.

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