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Сором дня: гравці Барселони подякували росіянам за підтримку - ВІДЕО

Стає вже дедалі важче чомусь дивуватись
Сьогодні 17:42 Андрій Дунець 661 0
Сором дня: гравці Барселони подякували росіянам за підтримку - ВІДЕО
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

Футболісти Барселони Алехандро Бальде та Серхі Роберто знялися у спеціальному проморолику трансляцій Ла Ліги для російського стрімінгового сервісу Окко Спорт.

У відео гравці тепло дякують фанам із росії (терористичної країни) за підтримку, та впевнено заявляють, що скоро побачаться. 

Відео

Щоправда, жоден із гравців не пояснив, де саме й за яких обставин він збирається зустрітись із росіянами, адже клуби рф перебувають у міжнародній ізоляції після початку повномасштабного вторгнення їхньої держави в Україну.

Нагадаємо, нещодавно тренер Наполі Лучано Спаллетті привітав Зеніт із чемпіонством.

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