Джерело - Чемпіон.
Футболісти Барселони Алехандро Бальде та Серхі Роберто знялися у спеціальному проморолику трансляцій Ла Ліги для російського стрімінгового сервісу Окко Спорт.
У відео гравці тепло дякують фанам із росії (терористичної країни) за підтримку, та впевнено заявляють, що скоро побачаться.
Відео
Щоправда, жоден із гравців не пояснив, де саме й за яких обставин він збирається зустрітись із росіянами, адже клуби рф перебувають у міжнародній ізоляції після початку повномасштабного вторгнення їхньої держави в Україну.
Нагадаємо, нещодавно тренер Наполі Лучано Спаллетті привітав Зеніт із чемпіонством.
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