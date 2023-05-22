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Десна запропонувала Барселоні зіграти на стадіоні у Чернігові

Десна відреагувала на ганьбу зірок Барселони.
Сьогодні 12:25 521 0
Десна запропонувала Барселоні зіграти на стадіоні у Чернігові
#Барселона, #Десна

Джерело - Чемпіон.

Десна відреагувала на відеозвернення гравців Барселони до російських уболівальників після перемоги у Ла-Лізі.

Про це йдеться в дописі чернігівського клубу у Facebook.

"Чекаємо Барселону на Чернігівщині! З нашого міста дуже зручно вітати вболівальників країни-терориста під звуки повітряної тривоги і гуркіт ракетних розривів.

У вас буде нагода подивитися в очі тисячам родин, які втратили свої домівки, своїх рідних і близьких. А свій наступний домашній матч пропонуємо зіграти на нашому стадіоні, ваші друзі-окупанти якраз "підготували" його для гри", – йдеться в повідомленні.

Раніше гравці Барселони подякували росіянам за підтримку.

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