Зінченко – наша сила й слабкість: фани Арсенала суперечливо прокоментували гру українця в матчі з Челсі

Неоднозначні відгуки про виступ Олександра

Джерело - Чемпіон.

В межах 34-го туру Англійської Прем’єр-ліги відбулося дербі, в якому Арсенал та Челсі вкотре вирішували, що за колір носить столиця Великої Британії. Вже в першому таймі команда Олександра Зінченка вирвалася вперед із трьома забитими голами.

Українець провів на полі 73 хвилини, встигнувши розігнати дві гольові атаки-близнючки, а господарі в підсумку святкували перемогу з рахунком 3:1. Попри задовільний результат матчу, фани "гармашів" (і не лише) по-різному висловлювалися про нашого гравця в соцмережах.

Огляд твіттера

"Зінченко буде використовувати свою енергію, щоб іти вперед створювати моменти. До того часу, як суперник проб'є м'яч до нашого штрафного, в нього будуть силі "стрибнути" ще раз"

"Якби Томі (Томіясу - прим. ред.) не травмувався, у нас була б лінія: Зінченко, Габріель, Вайт і Томі. Можливо, ми б виграли чемпіонат, але ми все одно програємо Сіті"

"Мені здається, Артеті потрібно позбутися Зінченка"

"Вест Гем на виїзді, Ліверпуль на виїзді, Сіті двічі, Брайтон на виїзді, Вілла на виїзді. Це матчі, в яких ми пропустили близько 20 голів і Зінченко грав у більшості цих матчів"

"Зінченко - наша сила і наша слабкість"

"Фани Арсенала світили лазером на Мудрика? Якби Зінченко також не погодився перейти до вас, ви робили б таке саме?"

Нагадаємо, після розгромно програного матчу "канонірами" від Манчестер Сіті в попередньому турі фани поглузували над Зінченком у твіттері. А ще раніше українець яскраво підбадьорив партнерів після пропущеного гола в матчі зі Саутгемптоном.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua