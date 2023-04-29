Я завжди любив програвати весело: правила життя Андре Агассі

Джерело - Чемпіон.

29 квітня 1970 року народився легендарний американський тенісист Андре Агассі. Американець був і залишається одним із найяскравіших представників свого виду спорту в історії.

Правила життя Андре Агассі

Я не вмію мислити гіпотетично.

мислити гіпотетично. Кожен день мій батько змушував мене повірити у те, що я неодмінно повинен бути найкращим. Зараз, нарешті, я починаю розуміти, що він мав на увазі.

мій батько змушував мене повірити у те, що я неодмінно повинен бути найкращим. Зараз, нарешті, я починаю розуміти, що він мав на увазі. Я вважаю , що життя мого батька - це історія. Я не можу ставитися до неї як до біографії. Я у захваті від нього. Він виховував чотирьох дітей, не маючи за душею нічого. Все, що у нього було, - це машина і собака. І він любив теніс. Він любив його так, що одного разу занурив собаку в машину і вирішив назавжди виїхати з Чикаго, де тоді жив, куди-небудь, де в теніс можна грати 365 днів в році. Таким місцем батько вважав Лас-Вегас. Він переїхав туди з дітьми, не сумніваючись ні секунди і ні про що не хвилюючись. Сьогодні я виховую двох дітей, і у мене є все, але я не впевнений, що зважився б на такий вчинок.

, що життя мого батька - це історія. Я не можу ставитися до неї як до біографії. Я у захваті від нього. Він виховував чотирьох дітей, не маючи за душею нічого. Все, що у нього було, - це машина і собака. І він любив теніс. Він любив його так, що одного разу занурив собаку в машину і вирішив назавжди виїхати з Чикаго, де тоді жив, куди-небудь, де в теніс можна грати 365 днів в році. Таким місцем батько вважав Лас-Вегас. Він переїхав туди з дітьми, не сумніваючись ні секунди і ні про що не хвилюючись. Сьогодні я виховую двох дітей, і у мене є все, але я не впевнений, що зважився б на такий вчинок. Мій батько змушував мене жити за розпорядком, який придумав сам. Ми грали в теніс перед школою. Ми грали в теніс після школи. Наше життя була влаштоване дуже просто: ми прокидалися, а потім грали в теніс. Ну... іноді чистили зуби.

Іноді тілу необхідно спати.

тілу необхідно спати. Сама велика річ в тенісі - відсутність гри на час. Це робить вас сильніше. Адже часу немає, і до тих пір поки я в грі, у мене є шанс.

Те, що було між мною і Сампрасом, складно назвати простим суперництвом. Це було щось, що підняло нас обох на небувалу висоту. Це навчило мене чогось, чого я хотів, і чогось, що викликало у мене тремтіння. Це суперництво відбувалося на самих різних рівнях, в грі і за її межами. Я думаю, що якби коли-небудь я прокинувся вранці в його тілі, а він в моєму, ми б збожеволіли.

між мною і Сампрасом, складно назвати простим суперництвом. Це було щось, що підняло нас обох на небувалу висоту. Це навчило мене чогось, чого я хотів, і чогось, що викликало у мене тремтіння. Це суперництво відбувалося на самих різних рівнях, в грі і за її межами. Я думаю, що якби коли-небудь я прокинувся вранці в його тілі, а він в моєму, ми б збожеволіли. Одного разу Сампрас сказав про мене, ніби все, що йому коли-небудь хотілося отримати з мого життя, - це мій особистий літак. Що я міг відповісти на це? А мені завжди хотілося дістати його подачу.

Мене завжди заводив той факт, що хтось запросто може кинути свої справи і піти дивитися на те, як я граю.

заводив той факт, що хтось запросто може кинути свої справи і піти дивитися на те, як я граю. Розігрітися дуже легко. Охолонути - набагато складніше.

дуже легко. Охолонути - набагато складніше. Мені здається , у тенісних спідницях не дуже-то зручно бігати. Можливо, вони просто повинні бути коротше. Хоча куди вже коротше?

, у тенісних спідницях не дуже-то зручно бігати. Можливо, вони просто повинні бути коротше. Хоча куди вже коротше? Трапляється, що Штеффі (Штеффі Граф, дружина Агассі. - Esquire) обігрує мене в теніс. Це дивно, тому що я і не думаю їй піддаватися.

Уміння перемагати несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело.

несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело. Різницю між тим, щоб бути в фіналі і спостерігати за фіналом з дивана, я знаходжу воістину величезною.

між тим, щоб бути в фіналі і спостерігати за фіналом з дивана, я знаходжу воістину величезною. Скажу чесно : іноді, коли ввечері я йду з ресторану - а мені всього лише потрібно пройти пару-трійку кварталів, - я раптом розумію, що людина, що спостерігає за мною з боку, ніколи не скаже, що я займався спортом.

: іноді, коли ввечері я йду з ресторану - а мені всього лише потрібно пройти пару-трійку кварталів, - я раптом розумію, що людина, що спостерігає за мною з боку, ніколи не скаже, що я займався спортом. Я вам так скажу : мені плювати на мій фізичний стан.

: мені плювати на мій фізичний стан. Мене часто запитують, що трапилося з моїми волоссям. Ну, типу, був волохатий, став лисий. Я нікому не відповідав на це питання до тих пір, поки мені не поставив його мій власний син. Йому тоді було п'ять років. Я сказав: знаєш, коли ти народився, мені довелося віддати все своє волосся тобі. Ти б не хотів піти в школу лисим? Він так злякався, що негативно мотав головою, напевно, хвилину.

Коли мене запитують про мої травми, я навіть не знаю, з чого почати. У мене зміщені два спинних диски. І спондилолістез (захворювання хребта. - Esquire), який виник через пошкодження хребців. І виступає диск, який затискає спинний нерв. Ну і все таке. Якщо ви граєте в теніс, спина рано чи пізно дасть про себе знати. У ті хвилини, коли мені вдається прилягти, я відчуваю себе на мільйон доларів.

про мої травми, я навіть не знаю, з чого почати. У мене зміщені два спинних диски. І спондилолістез (захворювання хребта. - Esquire), який виник через пошкодження хребців. І виступає диск, який затискає спинний нерв. Ну і все таке. Якщо ви граєте в теніс, спина рано чи пізно дасть про себе знати. У ті хвилини, коли мені вдається прилягти, я відчуваю себе на мільйон доларів. Я відчуваю себе до біса старим, коли бачу, що мої ровесники користуються гелем для додання волоссю об'єму.

до біса старим, коли бачу, що мої ровесники користуються гелем для додання волоссю об'єму. Напевно , можна сказати, що я на пенсії. Але я не з тих, хто продовжує свою молодість, спілкуючись тільки з двадцятирічним. Так, я на пенсії, і я в порядку.

, можна сказати, що я на пенсії. Але я не з тих, хто продовжує свою молодість, спілкуючись тільки з двадцятирічним. Так, я на пенсії, і я в порядку. Я був у тенісі 20 років. Усі ці 20 років я готувався до того дня, коли мені доведеться покинути спорт. За 20 років я дізнався багато для того, щоб приготуватися до життя без тенісу. І я дякую Господу, що він дав мені не тільки ці 20 років. Теніс був в моєму житті, і теніс пішов з нього. Тепер у моє життя прийде щось нове. Я сподіваюся.

Мене завжди цікавило , чи буде хтось за мною дійсно нудьгувати. Або всі просто придурюються.

, чи буде хтось за мною дійсно нудьгувати. Або всі просто придурюються. Все, що потрібно, - це, щоб м'яч залишався в грі

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