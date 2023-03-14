Стефену Каррі – 35! Тернистий шлях легендарного шутера до баскетбольного Олімпу

Джерело - Чемпіон.

14 березня 2023 року свій ювілей святкує найкращий снайпер в історії NBA Стефен Каррі. Американцю виповнилося 35 років, за які він встиг дістатися вершини баскетбольного Олімпу. Гравець на прізвисько "Шеф", установив власний рекорд, обігнавши Рея Аллена за кількістю 3-очкових кидків, котрий ніхто не міг обійти майже десятиріччя. Серед своїх здобутків Каррі також має дві особисті нагороди MVP та звання чотириразового чемпіона NBA.

Сім’я та щасливе дитинство

На перший погляд може здатися, що фортуна завжди усміхалася баскетболісту, адже гравець – досить нетиповий персонаж для зірки NBA. Маленький Стеф народився у спорті. Його батько Делл Каррі був легендарним баскетболістом, котрий ділив майданчик із Джорданом та іншими видатними любителями помаранчевого м’яча. Мати хлопчика займалася волейболом у студентські роки та приносила своїй команді першість.

Проте, для подружжя Соні та Делла Каррі, Стефен був несподіваним подарунком, адже пара, на той час вже мала сина Сета. 21-річна дівчина не була готова до другої дитини, тому планувала зробити аборт. Перетнувши поріг лікарні, Соня різко змінила своє рішення та передумала переривати вагітність, за що тепер їй може подякувати вся спільнота NBA. Крім того, маленький чемпіон народився у тому ж самому пологовому будинку, що й Джеймс Леброн, тому успішне баскетбольне майбутнє не могло оминути Стефа.

Соня та Дел Каррі

Кидки у кошик на ліхтарному стовпі

Свій тернистий баскетбольний шлях Каррі почав у 5 років під наглядом батька. Першим майданчиком маленького гравця був двір зі щитом та кільцем на ліхтарному стовпі.

Нетиповість спортсмена полягає саме у його дитинстві, адже, на відміну від більшості баскетбольних зірок, Стефу приділяли багато уваги: він був ситим та гарно вбраним, а мама з татом завжди хвалили його дитячі малюнки. На додаток до цього Каррі-старший зі своїми синами брали участь у зйомках реклами Бургер Кінга.

Відоме прізвище не стало щасливим квитком у майбутнє

Здавалося б, фортуна та популярність завжди були на боці Стефа, але це не так… Поглянувши на шкільні роки маленького Каррі, коли його не сприймали за серйозного суперника, через відсутність належного атлетизму, захисних навичок та антропометрії, ми зрозуміємо, що навіть син успішного та відомого баскетболіста не зможе так легко вибратися на вершину лише завдяки зірковому татусеві.

Ще на шкільному рівні гравець міг кинути все та закінчити з баскетболом, але ні. Справжній спортивний дух не дав скласти руки Стефу, а змусив дістатися до зірок через терени наполегливої праці та тренувань.

Баскетболіст не міг проігнорувати те, що має професійного баскетболіста-батька, тому Каррі-старший почав тренування із сином. Легендарна фраза "Влучай у кільце, або біжи за м’ячем" стала головним двигуном спортсмена, а весь баскетбольний світ користується нею, щоб досягти такого ж успіху та визнання у спорті.

Тато навчав сина різним професійним секретам та показував, як приймати нестандартні рішення. Пізніше Стефен довів це до такого автоматизму, що його було неможливо зупинити.

Після школи Каррі хотів грати в університеті Вірджинія, де грали та навчалися його батьки, але баскетболіст так і лишався в затінку.

"З точки зору баскетболу, це було найважче літо. Протягом 3-х тижнів я дійсно закидав м’яч у кошик із "фарби" (розмітка на баскетбольному полі неподалік від кошика). Хлопці з баскетбольних таборів питали мене навіщо я граю та хто я взагалі такий. Згодом я здобув упевненість"

Підліткове кохання

Як і в кожного підлітка, у 14 років до сюжетної лінії спорту додалася лінія кохання. Батьки Стефена були віруючими та мали власну церкву Шарлотт, що, ймовірно, була названа на честь баскетбольного клубу Шарлотт Горнетс, де грав батько Стефа. Спортивна родина часто навідувалася до храму, як і Аїша – майбутня пасія спортсмена.

Підлітки познайомилися у святому місці, після чого продовжили своє спілкування по телефону. Батьки дівчини були проти того, щоб донька мала стосунки з кимось до випуску зі школи, тому закохані спілкувалися таємно. Розмови по телефону тривали епізодично, а згодом припинилися зовсім, але в долі були на них інші плани. Коли дівчині та хлопцю було по 20, вони випадково зустрілися у Лос-Анджелесі. Аїша, зі свого боку, вступила до канадського університету на акторську майстерність та знялася в кількох епізодах діснеївських фільмів.

Гра за університет

Після невдалого для баскетболу літа хлопець усе ж таки вступив до університету. Тренер зі спортивного закладу Девідсона розгледів потенціал у майбутньої зірки.

Стефен не опускав руки та віддавався грі за нову команду цілковито, що не могло бути непоміченим. Університет набрав популярності, а сам гравець став володарем різних нагород, проте симпатії від скаутів Каррі-молодший так і не отримав…

Зміна життя на 360 градусів

У 2009-му Стеф різко змінює своє життя. Хлопець кидає університет на 3-му курсі та виставляє свою кандидатуру на драфт.

І ось вона – довгоочікувана фортуна! Стефена Каррі вибирає Голден Стейт Ворріорз. НБА прийняло юного баскетболіста, як ні на що не здатного спортсмена, але Стеф так звик до бруду у свій бік, що це ніяк не відображалося на гравцеві.

"Паперові гомілкостопи"

З кожним сезоном статистика обраного на драфті ставала краще й краще, проте гомілкостопи Каррі змусили спуститися його на землю. Спортсмен мав цілу серію хвороб, пов’язану з цим.

"Я дуже оптимістичний хлопець. Для мене склянка завжди наполовину повна, проте той період був дуже серйозним випробуванням для психіки. Я не знав, чим це закінчиться. Ти намагаєшся бути найкращим, але єдина річ, яку я не можу контролювати – це моє здоров’я, особливо гомілкостопи. В той момент моя дружина сказала: "Не забувай ким ти є". Майже три роки лікування та реабілітації – і ось я повертаюся на майданчик та виграю чемпіонат. Тоді я був на дні, від якого я відштовхнувся".

До того ж Стеф із дитинства має хворобу очей кератокунус, через що змушений грати в лінзах.

Нетипова дружина баскетболіста

Одним із головних мотиваторів та людей, котрі надихають Стефена, є Аїша. І справді, поряд з такою жінкою завжди хочеться досягати більшого. Дружина Каррі вела своє кулінарне шоу Ayesha’s Homemade ‘a.k.a. Ayesha’s Home Kitchen, де мала свою аудиторію та скандали. Зараз Аїша має свій блог на YouTube під назвою Little Lights of Mine. До цього дівчина займалася акторською майстерністю, була телеведучою, кухаркою та авторкою кулінарних книг.

Кар’єра Аїші налічує ціле десятиріччя! За цей час дівчина встигла заробити майже 16 мільйонів доларів. Окрім того, вона дуже вміло поєднує у собі образ успішної бізнесвумен та люблячої мами, що є дуже нетиповим для звичайної дружини гравця НБА. До того ж подружжя має трьох дітей – Райлі Каррі вже побувала на пресконференції тата й отримала свій ковток слави.

Феєричний камбек Стефена після травми

Після серії травм гомілкостопу Стефен Каррі проходив таку ж нетипову реабілітацію, як він сам. Ще не маючи змоги нормально ходити, баскетболіст почав свої тренування. Люди, які працювали зі спортсменом, бачили тотальний прогрес.

Руки та ноги стали зброєю для Стефа, а його антропометрія досягла пікової форми. Швидкість, удар, кидки, техніка, непередбачуваність – все досягло ідеалу. Каррі просто розгромив НБА своїм поверненням, а його команда має феєричну статистику. Сезон-14/15 став найкращим періодом для Стефа, де він протистояв Леброну та приніс перемогу своїй команді у фіналі.

Світові рекорди

Наступний сезон-2015/16 залишиться у пам’яті не лише Стефа, а й усього світу, адже Каррі та Ворріорз перемогли у 73-х матчах, а сам гравець установив новий рекорд НБА за кількістю реалізованих 3-очкових кидків – 402 влучання.

Каррі включив себе у п′ятірку найкращих гравців всіх часів

Стефен Каррі – революція НБА, котрий ввів атаку через дугу та вселив надію у тисячі мрій юних баскетболістів та баскетболісток без "належної" антропометрії, техніки та кидка.

Ворделл Стефен Каррі – чотирикратний чемпіон НБА (2015, 2017, 2018, 2022), дворазовий володар MVP (2015, 2016), У збірній США став чемпіоном світу у 2010 та 2014 роках.

Анастасія Большакова, Чемпіон

Керр: Каррі – сучасний Джордан

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