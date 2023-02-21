Джерело - Чемпіон.

Воїстину історичним для України є 21 лютого 2014 року. У цей день Україна здобула, другу, на той час, золоту нагороду на зимових Олімпійських Іграх.

У час найбільш драматичних подій в новітній історії України, коли на вулицях Києва лилася кров, Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна здобули фантастичну перемогу, золитими літерами вписавши свої імена в історію України. Символічно, що сталося це в російському Сочі.

Українки разом із німкенями були головними фаворитками естафети, на думку букмкерів. Німкені провалилися через падіння на першому етапі Франциски Пройс, а наші дівчата впевнено провели всю естафету, а починаючи з останнього кола другого етапу Юлії Джими, їхали на самоті. Українки випередили збірні Росії і Норвегії, які посіли відповідно друге та третє місце.

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