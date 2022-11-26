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У Катарі сталася сильна пожежа біля фанзони ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 14:50 Андрій Дунець 91 0
У Катарі сталася сильна пожежа біля фанзони ЧС-2022 - ВІДЕО
#Катар, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Біля фанатського селища в Катарі, країні-господарці чемпіонату світу з футболу-2022, горіла будівля.

Про деталі та наслідки пожежі поки не повідомляється.

Нагадаємо, напередодні цього мундіалю до Катару було дуже багато претензій щодо організації турніру та обмеження прав людини.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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