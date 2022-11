У Катарі сталася сильна пожежа біля фанзони ЧС-2022 - ВІДЕО

Біля фанатського селища в Катарі, країні-господарці чемпіонату світу з футболу-2022, горіла будівля.

Про деталі та наслідки пожежі поки не повідомляється.

🚨#BREAKING: Massive fire breaks out near FIFA World Cup fan zone in #Qatar. pic.twitter.com/xkWwZC4pgJ