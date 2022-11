Матч за Трофей чемпіонів Аргентини між Бока Хуніорс та Расінгом з Авельянеди було завершено достроково після того, як арбітр Факундо Тельо показав десять червоних карток.

В основний час команди обмінялися забитими м'ячами, а суддя видалив одного гравця з кожної команди.

У першому екстра-таймі було вилучено ще одного гравця Бока Хуніорса. Вже в додатковий час другого екстра-тайму арбітр вилучив ще двох футболістів Расінга та показав п'ять червоних карток представникам Бокі - чотирьом гравцям на полі та одному в запасі, а також головному тренеру команди Уго Ібаррі.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь Расінга. Арбітр достроково дав фінальний свисток, команди не дограли повністю компенсований час до другого екстра-тайму, оскільки у Бока Хуніорс на полі залишилося менше семи гравців.

