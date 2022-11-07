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Арбітр показав десять червоних у фіналі Трофея чемпіонів Аргентини

Сьогодні 18:09 Віктор Слюсаренко 382 0
У складі однієї з команд на полі залишилося менше семи гравців
Арбітр показав десять червоних у фіналі Трофея чемпіонів Аргентини

Джерело - Чемпіон.

Матч за Трофей чемпіонів Аргентини між Бока Хуніорс та Расінгом з Авельянеди було завершено достроково після того, як арбітр Факундо Тельо показав десять червоних карток.

В основний час команди обмінялися забитими м'ячами, а суддя видалив одного гравця з кожної команди.

У першому екстра-таймі було вилучено ще одного гравця Бока Хуніорса. Вже в додатковий час другого екстра-тайму арбітр вилучив ще двох футболістів Расінга та показав п'ять червоних карток представникам Бокі - чотирьом гравцям на полі та одному в запасі, а також головному тренеру команди Уго Ібаррі.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь Расінга. Арбітр достроково дав фінальний свисток, команди не дограли повністю компенсований час до другого екстра-тайму, оскільки у Бока Хуніорс на полі залишилося менше семи гравців.

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