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Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони

Сьогодні 13:52 Valeriy Ruchka 5684 0
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони

Джерело - Чемпіон.

Майде 2 роки тому перестало битися серце Дієго Марадони, одного з найкращих, якщо не найкращого, футболіста в історії футболу.

Дієго Армандо Марадона, без сумніву, культова персона в історії Аргентини. Легенда найпопулярнішої гри в світі вже давно вийшов за рамки звичайного розуміння терміна "футболіст" і його дійсно обожнюють у себе на батьківщині.

Тому не дивно, що висловлювання володаря Золотого м'яча 1986 року дуже швидко були розібрані на цитати.

Правила життя Марадони

Аргентина - це я!

Я - якоюсь мірою краще політиків: вони публічні люди, а я - популярний.

Якщо я помру, я знову з'явлюся на світ Дієго Армандо Марадоною. Я футболіст, який приносить щастя людям, і цього для мене більш ніж достатньо.

Політики в світі за допомогою грошей перемагають на виборах, а Фідель переміг всіх за допомогою гвинтівки. Тому що у нього є яйця! Я люблю Кубу!

Господь допомагає лише тим, хто допомагає собі сам.

Так, я пішов проти Папи Римського. Це сталося тому, що я приїхав до Ватикану і побачив дахи із золота. А потім почув, як Папа говорить про те, що Церква піклується про бідних дітей ... Але, чорт візьми, продай дах, зроби хоч що-небудь!

Я визнаю тільки двох своїх дітей. Всі інші є продуктом моїх грошей і помилок.

Мама думає, що я найкращий. А я ніколи не перечу матері.

Я собі ніколи не пробачу те, що наркотики не дозволили мені побачити найцінніше - дорослішання дочок.

Для своїх дочок я кумир, і мені цього цілком достатньо.

Своїй дружині я не зраджував. А якби і зробив це, то ніколи не зізнався б.

Добре, що в світі є гомосексуалісти. Вони залишають нам більше красивих жінок.

З Мессі неможливо зв'язатися. Легше додзвонитися до Обами, ніж до Лео.

Навіть в Бразилії Пеле - другий в списку кращих спортсменів після Айртона Сенни. Він приречений бути другим! Як в світовому футболі, так і в бразильському спорті!

Нагорода, яку ФІФА присудила Пеле - не варта навіть лайна.

Я аргентинець по самісінькі яйця. Я хочу померти у своїй країні.

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