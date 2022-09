Воротар врятував життя вболівальнику на матчі Барселони в Ла Лізі - ВІДЕО

Під завісу гри 5 туру Іспанської Ла Ліги Між Кадісом та Барселоною стався екстремальний випадок, в якому з найкращого боку себе проявив Хереміас Ледесма.

Одному з фанів стало зле і аргентинський голкіпер господарів не розгубився, а першим відгукнувся на прохання передати дефібрилятор. Футболіст здійснив забіг від лікарів на лаві запасних, швидко передавши необхідний прилад на трибуни.

During a match in Spain, Cadiz goalkeeper Jeremias Ledesma spotted a fan in the crowd suffer from a cardiac episode.



He sprinted to the sidelines, grabbed a defibrillator, then sprinted back to throw it up into the stands.



