Воротар врятував життя вболівальнику на матчі Барселони в Ла Лізі - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Під завісу гри 5 туру Іспанської Ла Ліги Між Кадісом та Барселоною стався екстремальний випадок, в якому з найкращого боку себе проявив Хереміас Ледесма.
Одному з фанів стало зле і аргентинський голкіпер господарів не розгубився, а першим відгукнувся на прохання передати дефібрилятор. Футболіст здійснив забіг від лікарів на лаві запасних, швидко передавши необхідний прилад на трибуни.
Відео епізоду
During a match in Spain, Cadiz goalkeeper Jeremias Ledesma spotted a fan in the crowd suffer from a cardiac episode.— Goodable (@Goodable) September 12, 2022
He sprinted to the sidelines, grabbed a defibrillator, then sprinted back to throw it up into the stands.
What a hero.pic.twitter.com/A6UdQ1bYyc
На щастя, вболівальника вдалося врятувати, а його стан оцінюють як стабільний.
Сам матч завершився з рахунком 4:0 на користь Барселони.
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