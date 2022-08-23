Дружина Усика разом з прикордонниками зарядила путін х***о

Джерело - Чемпіон.

Українські прикордонники, яким Олександр Усик організував на свій бій проти Ентоні Джошуа, ще до бою виконали легенарну пісню харківських ультрас.

А допомага їм у цьому дружина українського боксера - Катерина.

Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші

Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.

на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона. Ф'юрі прийняв виклик , заявивши, що що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.

, заявивши, що що Усика та Джлшуа за один вечір. Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференці.

Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою

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