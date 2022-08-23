Джерело - Чемпіон.

Наш сайт реалізував власну ж ініціативу та подарував Олександру Усику синьо-жовтий прапор з побажаннями від українських військових.

Перед початком песконференції після бою Усик - Джошуа Павло Лівертовський передав прапор військового підрозділу, який брав участь у захисті територіальної цілісності нашої держави на сході України з побажаннями Олександру від наших героїв-вояків. Усик відразу розклав прапор на столі і вже на його фоні відповідав на питання.

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Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.

на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона. Ф'юрі прийняв виклик , заявивши, що що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.

, заявивши, що що Усика та Джлшуа за один вечір. Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференці.

Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою

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