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Наш сайт подарував Усику синьо-жовтий прапор військового підрозділу з побажаннями вояків

Сьогодні 13:22 Андрій Твердохліб 763 0
Наш сайт подарував Усику синьо-жовтий прапор військового підрозділу з побажаннями вояків
#Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Наш сайт реалізував власну ж ініціативу та подарував Олександру Усику синьо-жовтий прапор з побажаннями від українських військових.

Перед початком песконференції після бою Усик - Джошуа Павло Лівертовський передав прапор військового підрозділу, який брав участь у захисті територіальної цілісності нашої держави на сході України з побажаннями Олександру від наших героїв-вояків. Усик відразу розклав прапор на столі і вже на його фоні відповідав на питання.

  • Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.
  • Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.
  • Ф'юрі прийняв виклик, заявивши, що що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.
  • Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференці.

Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою

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