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Усик - на увесь світ: Сімферополь - це Україна

Сьогодні 12:54 Андрій Твердохліб 489 0
Усик - на увесь світ: Сімферополь - це Україна
#Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа в чемпіонському бою в надважкій вазі викрикнув слова, на які чекало чимало українців.

"Сімферополь - це Україна"

  • Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.
  • Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.
  • Ф'юрі прийняв виклик, заявивши, що що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.
  • Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференці.

Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою

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