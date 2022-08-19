Усик - Джошуа II: где смотреть онлайн-трансляцию боя за границей

На кону стоят чемпионские пояса украинского боксера

Чемпион мира (IBF, WBA, WBO и IBO) в супертяжелом весе украинец Александр Усик (19-0-0, 13 КО) встретится с британцем Энтони Джошуа (24-2-0, 22 КО) в матче-реванше за чемпионские пояса.

Прямая трансляция боя в Украине пройдет на видеосервисе Megogo бесплатно (подробнее - ТУТ) в разделе Спорт, на интерактивном канале MEGOGO Гонг, на региональных каналах Суспільного, бесплатно на сайте Parimatch и в официальном приложении компании. Также прямая трансляция пройдет бесплатно на нашем сайте.

Обратите внимание: трансляция будет открыта только для украинских IP-адресов и не доступна для пользователей не в Украине.

Но это не проблема, вы можете ознакомиться с очень подробным руководством в статье Как посмотреть бой Усик - Джошуа за границей.

Если вы не в Украине, то для просмотра боя вам понадобится скоростной VPN и небольшая инструкция.

Как смотреть онлайн боя Усика за границей:

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Прямая трансляция поединка будет также доступна на стриминговой платформе DAZN и телеканале Sky Sports Box Office. Транслятор чемпионского боя в Украине определится в ближайшее время. Наш сайт проведет также и текстовую онлайн-трансляцию.

Усик - Джошуа II

Поединок состоится в ночь с 20 на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене King Abdullah Sports City. Начало около 01:00 по киевскому времени.

Контракт на бой был подписан 19 июня.

Гонорары между боксерами будут разделены поровну - призовой фонд около $40 млн.

Букмекеры больше верят в победу украинца.

Организаторы реванша надеются продать не менее 700 тыс платных подписок на прямую трансляцию поединка по системе pay-per-view (плати и смотри). Стоимость подписки в Британии - £16.95.

Самый дорогой билет на арену стоит - $5900, самый дешевый - $250.

Усик за собственные деньги выкупил права на сублицензию трансляции, чтобы как можно больше украинцев смогли посмотреть чемпионский бой.

Усик - Джошуа I

Первый бой состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе Тоттенхэм Хотспура в Лондоне.

Украинский андердог деклассировал действующего чемпиона мира единогласным решением судей - Джошуа победил только в 4 раундах.

Трансляцию бою купили 700 тысяч зрителей.

Гонорар был разделен в соотношении 80/20 в пользу действующего чемпиона мира. Усик ориентировочно заработал 2 млн фунтов (до оплаты налогов).

Украинец повторил достижение Эвандера Холифилда, став абсолютным чемпионом мира в крузервейте и хевивейте.

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