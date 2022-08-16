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Усик зустрівся з журналістами та провів бій з тінню

Сьогодні 20:52 Андрій Твердохліб 249 0
Усик зустрівся з журналістами та провів бій з тінню
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, український боксер Олександр Усик у Джидді (Саудівська Аравія), де відбудеться реванш проти британця Ентоні Джошуа, зустрівся з медіа та провів традиційний бій з тінню.

Повідомляє наш кореспондент Максим Розенко з місця події.

Нагадаємо, наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Також дивіться у нас безкоштовно пряму трансляцію вечора боксу.

Факти про бій

  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.

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