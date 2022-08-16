Усик зустрівся з журналістами та провів бій з тінню

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, український боксер Олександр Усик у Джидді (Саудівська Аравія), де відбудеться реванш проти британця Ентоні Джошуа, зустрівся з медіа та провів традиційний бій з тінню.
Повідомляє наш кореспондент Максим Розенко з місця події.
🕺🤸 @usykaa#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/0vYDht6MlT— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 16, 2022
Нагадаємо, наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.
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Факти про бій
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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