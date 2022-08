Воротар, який вкрав чемпіонство в Інтера, знову забив неймовірний автогол у Серії А - відео

Румунський голкіпер Йонуц Раду став головним антигероєм матчу 1 туру Італійської Серії А між Фіорентиною та Кремонезе.

Новачки найвищого дивізіону сенсаційно тримали нічийний рахунок (2:2) проти більш іменитих суперників аж до 95-ї хвилини гри. Але тут слово взяв Раду. Воротар Кремонезе після навісу Роландо Мандрагори чомусь вирішив залетіти до воріт разом із м'ячем. Саме ця жахлива помилка принесла перемогу Фіорентині - 3:2.

Radu spills a cross into his net in the last minute of extra time. Howler memories of Bologna that cost Inter the Scudetto last year pic.twitter.com/gemILpeiBE