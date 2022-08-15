Воротар, який вкрав чемпіонство в Інтера, знову забив неймовірний автогол у Серії А - відео

Джерело - Чемпіон.

Румунський голкіпер Йонуц Раду став головним антигероєм матчу 1 туру Італійської Серії А між Фіорентиною та Кремонезе.

Новачки найвищого дивізіону сенсаційно тримали нічийний рахунок (2:2) проти більш іменитих суперників аж до 95-ї хвилини гри. Але тут слово взяв Раду. Воротар Кремонезе після навісу Роландо Мандрагори чомусь вирішив залетіти до воріт разом із м'ячем. Саме ця жахлива помилка принесла перемогу Фіорентині - 3:2.

Відео

Radu spills a cross into his net in the last minute of extra time. Howler memories of Bologna that cost Inter the Scudetto last year pic.twitter.com/gemILpeiBE — richhomiegarch (@richhomiegarch) August 14, 2022

Повну версію матчу дивіться тут.

Нагадаємо, що це вже не перший епічний провал Йонуца Раду. Навесні румун, виступаючи за Інтер, також припустився жахливої помилки, яка частково вплинула на те, що команда не змогла захистити чемпіонський титул.

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