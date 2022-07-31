Джерело - Чемпіон.

Наприкінці Благодійного матчу Евертон - Динамо на поле в складі Ірисок вийшов чоловік, який навряд чи нагадував професійного футбооліста. Чоловік реалізував пенальті в ворота Дениса Бойка. Після голу чолов'яга у найкращих традиціях проїхався на колінах по газону перед уболівальниками Ірисок і за класикою поцілував емблему клуба.

Last night was in aid of the people of Ukraine. 🇺🇦



At the end of the game, Paul Stratton, a 44-year-old Evertonian was surprised by @McInTweet's Big Show due to his brave efforts to help Ukrainians this year. 💙💛



The full story will be revealed when it airs on @BBCOne. pic.twitter.com/DLAVixuUwH — Everton (@Everton) July 30, 2022

44-річний Полт Страттон - слідчий у міскраді з питань шахрайства не випадково з'явився на полі. У березні 2022 року, у найважчі часи для України, Страттон узяв відпустку на роботі та виирушив до прикордонного польського Перемишля, щоб допомагати українцям, які втікали від війни. І щовечора по кілька годин роздавав українцям шоколадки...

"Ми стоїмо прямо на кордоні, тому перше, що діти бачать, коли в'їжджають до Польщі, це нас. У них посмішка на обличчі та беруть стільки шоколаду, скільки хочуть", - розповідав Пол у березні.

І от за кілька місяців добро повернулося. У житті Пола Страттон сталося те, про що мріють мільйони уболівальників по всьому світу: вийти у футболці улюбленої команди на домашній стадіон і забити гол у ворота українського Динамо. Гол усього життя, гол, на який він заслужив більше ніж будь-хто інший.

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