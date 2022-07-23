Буду сумувати за тобою, мій маленький братику: Вокер зворушливо попрощався із Зінченком

Джерело - Чемпіон.
Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер побажав успіхів Олександру Зінченку на новому етапі кар'єри.
Футболіст написав зворушливого поста в Instagram.
"Зіна - не просто партнер по команді, а друг, ми разом пережили стільки чудових моментів і дуже багато сміялися. Буду сумувати за тобою завжди, але бажаю тобі та твоїй чудовій родині всього найкращого на новому етапі. Завжди люблю свого маленького братика і скоро побачимось", - зазначив Вокер.
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Напередодні Олександр Зінченко підписав контракт з лондонським Арсеналом термном на 4 роки. Сума трансфера становить 35 млн євро. Трансфер Зінченка став другим найдорожчим для українського футболіста в історії.
Нагадаємо, дружина Зінченка - Влада попрощалася з Манчестером зворушливим постом.
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