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Буду сумувати за тобою, мій маленький братику: Вокер зворушливо попрощався із Зінченком

Сьогодні 09:47 Андрій Твердохліб 161 0
Буду сумувати за тобою, мій маленький братику: Вокер зворушливо попрощався із Зінченком
#Олександр Зінченко, #Кайл Вокер

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер побажав успіхів Олександру Зінченку на новому етапі кар'єри.

Футболіст написав зворушливого поста в Instagram.

"Зіна - не просто партнер по команді, а друг, ми разом пережили стільки чудових моментів і дуже багато сміялися. Буду сумувати за тобою завжди, але бажаю тобі та твоїй чудовій родині всього найкращого на новому етапі. Завжди люблю свого маленького братика і скоро побачимось", - зазначив Вокер.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Kyle Walker (@kylewalker2)

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Напередодні Олександр Зінченко підписав контракт з лондонським Арсеналом термном на 4 роки. Сума трансфера становить 35 млн євро. Трансфер Зінченка став другим найдорожчим для українського футболіста в історії.

Нагадаємо, дружина Зінченка - Влада попрощалася з Манчестером зворушливим постом.

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