Джерело - Чемпіон.

4 роки тому, 26 травня у Києві на НСК Олімпійський, Реал переграв Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів-2017/18.

Це був останній матч Кріштіану Роналду у футболці королівського клубу.

Кріштіану з "вершковими" виграв чотири трофеї Ліги чемпіонів, два трофеї Ла Ліги, три клубних чемпіонати світу, два Кубки Іспанії, два Суперкубки Іспанії впродовж дев'яти сезонів.

Португалець забив 450 голів за 438 матчів.

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