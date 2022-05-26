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Чотири роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб

Сьогодні 13:17 Valeriy Ruchka 2463 0
Чотири роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб

Джерело - Чемпіон.

4 роки тому, 26 травня у Києві на НСК Олімпійський, Реал переграв Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів-2017/18. 

Це був останній матч Кріштіану Роналду у футболці королівського клубу.

Кріштіану з "вершковими" виграв чотири трофеї Ліги чемпіонів, два трофеї Ла Ліги, три клубних чемпіонати світу, два Кубки Іспанії, два Суперкубки Іспанії впродовж дев'яти сезонів. 

Португалець забив 450 голів за 438 матчів. 

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