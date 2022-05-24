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Не Зінченком єдиним: 8 українців стали чемпіонами в різних лігах світу

Сьогодні 19:47 Андрій Дунець 230 0
Останній місяць весни вийшов вельми плідним для наших легіонерів
Не Зінченком єдиним: 8 українців стали чемпіонами в різних лігах світу
#Андрій Лунін, #Брюгге, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Сергій Ребров, #Едуард Соболь, #Ігор Пластун

Джерело - Чемпіон.

Травень - традиційний час для підбиття підсумків, адже цього місяця завершується футбольний сезон у більшості європейських (та не лише) країнах. Українські футболісти та тренери зібрали непоганий урожай у кінці кампанії-2021/2022.

Олександр Зінченко

  • 27 матчів
  • 0 голів
  • 5 асистів

Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли вкотре не зміг виграти заповітну Лігу чемпіонів, але в Англійській Прем'єр-Лізі в команди із блакитної частини міста все чудово. Український лівий захисник клубу також провів сезон на звичному для себе рівні гравця найближчого резерву. Щоправда, варто відзначити, що Зінченко міг відбути й набагато менше часу на полі, якби його прямого конкурента за позицією - Бенжамена Менді - не спіткали проблеми із законом та, як наслідок, неможливість вести активну футбольну діяльність.

Олександр учетверте в кар'єрі став чемпіоном Англії, взявши безпосередню участь у вирішальному камбеці проти Астон Вілли в останньому турі.

Андрій Лунін

  • 4 матчі
  • 4 пропущені голи
  • 1 відбитий пенальті

У цьому сезоні в українського голкіпера Реала відбувся справжній прорив: він дебютував за Мадрид у Ла Лізі, а коли вийшов на поле вдруге, то навіть зміг відбити пенальті, врятувавши для команди нічию в грі проти Кадіса. Ложки дьогтю додає те, що Лунін виглядав у матчах чемпіонату подекуди не надто впевнено, а самі ці поєдинки вже нічого не вирішували, позаяк Реал заздалегідь забезпечив собі титул.

Попри це, основний воротар мадридців, Тібо Куртуа, вже встиг захопитися грою українця у Твіттері. 

Сам Андрій не бажає миритися із роллю запасного та, за чутками, вже розглядає варіанти продовження кар'єри в клубах, де ігрової практики в нього буде більше. Додамо, що днями Лунін уперше став батьком. Вітаємо і бажаємо завершити сезон з іще одним титулом - Ліги чемпіонів.

Сергій Ребров

Після неоднозначного розлучення із Ференцварошем український тренер подався робити гегемоном чергову команду з екзотичного чемпіонату - Аль-Айн із ОАЕ. У Реброва це виходить вдало: перемога в Кубку Ліги та чемпіонаті. А те, що Сергій Станіславович 7 разів поспіль визнавався найкращим наставником місяця, красномовно засвідчує про вплив на результати клубу.

Це лише перший сезон Реброва у Аль-Айні і, якщо він раптом не очолить збірну України, на цей клуб, імовірно, чекає ще не один успіх.

Едуард Соболь

  • 36 матчів
  • 1 гол
  • 4 асисти

Український лівий латераль Брюгге в цій кампанії звично багато часу провів на полі, хоча назвати Соболя футболістом залізного стартового складу команди не можна. Найяскравіший момент сезону для Едуарда стався ще на самому його початку, коли він неймовірним гарматним ударом приніс своєму клубові перемогу над Юніоном.

Синьо-чорні чергували вдалі виступи із невдачами, проте до останнього претендували на вихід із групи Ліги чемпіонів. І тут Соболь також постарався, віддавши гольову передачу в матчі проти ПСЖ.

Посеред сезону Брюгге заради Монако залишив тренер Філіпп Клеман, який і побудував нинішню систему гри команди, втім, саме після його відставки Клуб (саме так Брюгге часто називають у Бельгії) зміг вигризти титул із рук зухвалого дебютанта Юніона.

Олександр Зубков

  • 33 матчі
  • 3 голи
  • 1 асист

Результативність українського нападника Ференцвароша є гіршою, ніж у попередніх двох сезонах, але гірше почала грати і вся команда зі столиці Угорщини. Спад збігся у часі з прощанням із Сергієм Ребровим, який за власним бажанням покинув клуб через невиконання трансферних обіцянок з боку керівництва.

Втім, це не завадило Фраді виконати обов'язкову програму - здобути національну корону. Зробили вони це під керівництвом росіянина Станіслава Черчесова. До речі, Зубков на початку широкомасштабної агресії росії проти України навіть відмовлявся виходити на поле на знак протесту проти тренера команди. Варто додати, що наш Олександр став набагато рідше з'являтися на полі саме після 24 лютого.

Ігор Пластун

  • 40 матчів
  • 1 гол
  • 2 асисти

Український центральний захисник повернувся до Лудогорця після бельгійського вояжу до Гента. І відразу став чемпіоном, що не є надто складним завданням, якщо ти виступаєш саме за цей клуб із чемпіонату Болгарії.

До речі, Пластун ще до початку повномасштабного вторгнення росії викладав у Інстаграмі емоційний допис на цю тему.

Олександр Нойок

  • 11 матчів
  • 1 гол
  • 0 асистів

Український півзахисник кіпрського Аполлона приєднався до команди взимку, відтак не встиг стати основним футболістом клубу. Зате встиг стати чемпіоном Кіпру. Вітаємо!

Антон Братков

  • 27 матчів
  • 0 голів
  • 0 асистів

Український захисник єреванського Пюніка став чемпіоном Вірменії. Ми можемо пам'ятати Браткова за виступами у ФК Львів, Зірці та Десні.

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