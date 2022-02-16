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Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади-2006. 16 років по тому

Сьогодні 06:00 Андрій Дунець 89 0
Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади-2006. 16 років по тому
#біатлон, #Єфремова, #Олімпіада, #Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

16 лютого 2006 року стало однією з найяскравіших сторінок для українського біатлону. Цього дня Лілія Вайгіна-Єфремова здобула бронзову медаль Олімпійських ігор у Турині.

Вайгіна-Єфремова змогла без жодного промаху пройти спринт на 7,5 кілометрів, поступившися лише француженці Флоранс Баверель-Робер та шведці Анні-Карін Олафссон.

Спортсменка, яка до 2002 року представляла Росію, вже пізніше зізнавалася, згадуючи ті перегони:

"Знаєте, мене того дня зранку голова боліла. Я ще подумала собі, навіщо взагалі мені все це потрібно? Не було хвилювання, але траса була незвичайна".

Про решту вражень та відчуття під час останньої срільби можна почути від самої Вайгіни-Єфремової у цьому відео:

Зимові Олімпіади завжди дуже складно давалися збірній України в плані медальних здобутків. На Іграх-2006 було лише дві нагороди -  іншу у фігурному катанні вибороли Олена Грушина та Руслан Гончаров.

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