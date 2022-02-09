Санчес шокував Моурінью божевільним голом з далекої відстані в дев'ятку. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

8 лютого 2022 року в матчі 1/4 фіналу Кубка Італії Інтер приймав на своєму полі Рому. Нерадзуррі святкували впевнену перемогу та вихід до півфіналу.

Головною окрасою поєдинку став гол чилійця Алексіса Санчеса з далекої відстані, який під завісу гри поховав надії тренера гостей Жозе Моурінью, що вперше протистояв своєму колишньому клубові (Інтеру) на стадіоні Джузеппе Меацца.

Матч Інтер - Рома завершився з рахунком 2:0.

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